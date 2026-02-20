Lara Guerra 20 FEB 2026 - 02:53h.

Chema Alonso, vicepresidente de Desarrollo Internacional en Cloudflare, detalla uatro maneras de infectarnos de 'Pegasus'

Chema Alonso, vicepresidente de Desarrollo Internacional en Cloudflare, comparece en el directo de 'Horizonte' para detallar el poder de 'Pegasus' como una polémica arma invisible.

Para poder comprender correctamente qué es Pegasus, Chema se remonta a años atrás, ya que no es algo novedoso: "Para entenderlo bien hay que remontarse un poco atrás en el tiempo porque el espionaje de los móviles es algo que en la política se lleva utilizando muchos años. Ya había operaciones donde se espiaban los teléfonos de los equipos directivos. Cuando salen publicadas ciertas cosas, hay una que sorprende mucho que es una imagen en Obama y Putin, que están sentados y se les ve serios, separados y sin móvil".

Asimismo, Alonso detalla el término utilizado para el arma de espionaje: "Pegasus no es por casualidad, se trata de un caballo de Troya que viene volando, pensado para que se te infecte al teléfono. Cuando eso pasa es una herramienta para dar poder absoluto en la cámara, micrófono y todo. Es invisible, no genera ningún síntoma y utiliza elementos sofisticados. Simplemente te llega una llamada o un mensaje y eso explota una vulnerabilidad y se introduce dentro del dispositivo".

Vicepresidente de Desarrollo Internacional: "Dos de las maneras de infectarnos son sofisticadas"

Sobre las posibilidades de infectar el dispositivo, Chema asegura que "utiliza cuatro maneras de infectarnos; una, la de engañarnos a través de un clic, acceso físico con un cable u ordenador, pero luego utilizan dos sofisticadas. Buscan una vulnerabilidad que nadie conoce, que se vende en un mercado negro y que cada uno de ellos se pega con 9 millones de dólares. Y la última es también significativa, utilizan la infraestructura de una red telecomunicaciones, conocido también como hombre en el medio.

Por último, Es una ciberarma, igual que se compran tanques se compran Pegasus. Se utiliza para cosas concretas como altos políticos, gente relevante para un estado y por eso no es fácil conseguirla. En el año 2021 hubo una lista de 50 mil teléfonos de personas que podían haber sido infectados. Amnistía Internacional tiene una herramienta que se llama Mobile Verification que permite saber si tu terminal tiene rastros de que ha sido infectado en algún momento por Pegasus y a partir de ese momento se asume que toda la información de ese teléfono ha sido vulnerada".