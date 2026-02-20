Lara Guerra 20 FEB 2026 - 00:28h.

Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía Nacional y Portavoz Nacional JUNTOSPOLGC, comparece en el directo de 'Horizonte' después de darse a conocer que el director de la Policía fue informado de la agresión sexual de sus 'dos' hace 7 meses, en contra de lo que asegura Marlaska.

Alfredo está a punto de cumplir 40 años sirviendo a la Policía y detalla que "siempre respetando la presunción de inocencia, pero los hechos mencionados son asquerosos y repugnantes, eso no lo puede decir nadie ni cuestionar. Ante esa cuestión que hablamos se va a aprovechar para concentrarnos el día 23 y el 24 para pedir la dimisión no solo del Director General de la Policía sino del Ministro del Interior".

Si el 11 de julio el Director General sabía del tema, los policías tenemos la obligación de perseguir el delito. Si desde esa fecha lo ha tapado hasta que ha saltado la denuncia ya es un punto de inflexión. Él todas las semanas va al despacho del ministro...¿Alguien piensa que no le iba a decir 'oye pasa esto con tu DAO'?

Perdiguero: "Una inspectora de policía ha denunciado en un juzgado porque no se fía del procedimiento policial"

Le prorrogó la jubilación aprovechando un decreto de medidas urgentes para la DANA en el 24; aunque ha habido DAO que lo han pedido, sólo se lo han concedido a este". Además, Alfredo explica que "una inspectora de policía ha denunciado en un juzgado porque no se fía del procedimiento policial ni de la Guardia Civil. Escuso a la unidad porque no han tenido conocimiento del hecho ni nosotros hasta antes de ayer. Hay mucho factores que aquí no sabemos".

Asimismo, el subinspector explica que "tengo denunciado al Director General de la Policía por prevaricación administrativa cuando estuvo en un programa de Iker Jiménez, con un suceso puntual en el que yo fui instructor. Me han metido una falta grave, se está saltando la ley y me han propuesto otros 30 días más porque fui yo el que le di el atestado. Asunto internos ha dicho que no hay nada mío. Me metieron 20 días de empleo y sueldo; pedí cinco fases de prueba y me las rechazaron incumpliendo la ley. Archivan y luego reabren el expediente sin poder hacerse eso, sin llamarte a ti, ni a nadie del equipo como había pedido

Por otro lado, Carmen pregunta si una mujer pone una denuncia por presunta violación si esa noche duerme en el calabozo, a lo que Perdiguero detalla que "aplicando el protocolo cualquier persona denunciada con pruebas contundentes se le manda al calabozo".