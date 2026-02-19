Horizonte 19 FEB 2026 - 00:07h.

Este miércoles se cumple un mes desde la tragedia de Adamuz: el homenaje desde 'Horizonte'

Este miércoles se ha cumplido un mes desde la tragedia de Adamuz y Carmen Porter, al término del programa de 'Horizonte' que se ha emitido en Cuatro, ha querido rendir un sentido homenaje: "Un beso a las familias que por desgracia no han recibido ningún perdón", ha señalado la copresentadora.

"Hay que dedicar el programa a las víctimas de Adamuz, que justo hoy se cumple un mes... y también fueron atendidos por muchos doctores como los que tenemos aquí", ha señalado Carmen Porter. Iker Jiménez ha despedido el programa y Carmen Porter, de nuevo, ha vuelto a intervenir, esta vez acordándose de "las familias" que perdieron a sus seres queridos en el accidente ferroviario.

Por último, Carmen Porter ha mandado un mensaje con zasca incluido: "Un beso a todas esas familias que por desgracia todavía no han recibido el perdón por parte de quien lo tiene que dar", ha dicho, esbozando una media sonrisa.