Pedro Jiménez 18 FEB 2026 - 22:43h.

Javier Chicote pide cautela antes de exigir la dimisión de Marlaska y asegura que "había gente que lo sabía" tras la salida del número 2 de la Policía Nacional

Iker Jiménez, tras la dimisión del número 2 de la Policía Nacional: "Esto es muy serio"

Compartir







Después de la dimisión del número 2 de la Policía Nacional tras la querella por una presunta agresión sexual, todavía casi 24 horas después de lo ocurrido sigue habiendo más preguntas que respuestas. Javier Chicote ha contado la última hora sobre un caso que ha azotado por completo la actualidad mediática y que pone en la palestra al ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, entre otros, sobre todo por si era verdaderamente consciente de todo esto o no. El periodista de ABC ha señalado, nada más comenzar su intervención, que una fuente policial le ha dicho que "había gente que sabía esto, no era solo el aludido".

Tras estas primeras palabras, Chicote no se ha atraveido a decir que el ministro de Interior supiera todo esto: "Él ha dicho que no... respetemos su palabra hasta que se demuestro lo contrario... es lo mínimo". Además, Javier Chicote ha recordado a todos que los hechos denunciados son del pasado 3 de abril de 2025, "pero la denuncia no fue en ese momento, sino hace poco". Ahora, la dicha denuncia "se ha admitido a trámite".

Javier Chicote pide la dimisión de Fernando Grande-Marlaska

"Es muy serio, por quién es el denunciado", ha subrayado el periodista y este miércoles colaborador de 'Horizonte'. "No pediría la dimisión de Marlaska, salvo si él supo de esto o intentó taparlo de algún modo. Creo que es pronto para pedir la dimisión de Marlaska. El caso pinta mal para el querellado", ha señalado Javier Chicote.

"Estos tipo de delitos no son fáciles. Hay un parte de lesiones y una grabación, que todo apunta que sea durante el hecho. Y llamadas telefónicas y supuestas presiones. Y todo está documentado", algo que para Chicote es para fundamental de cara a los jueces. "Creo que de primeras va a progresar", ha concluido Javier Chicote