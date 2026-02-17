Pedro Jiménez 17 FEB 2026 - 22:54h.

La dimisión del principal mando operativo de la Policía Nacional, a debate en 'Horizonte': toda la última hora

Iker Jiménez, tras la dimisión del número 2 de la Policía Nacional: "Esto es muy serio"

El número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, ha dimitido esta tarde después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella interpuesta por una agente contra él por un supuesto delito de agresión sexual. Pues bien, desde 'Horizonte' hemos dado toda la última hora, con Teresa Gómez, periodista de The Objective, que se ha estrenado este mismo martes como colaboradora y ha desvelado alguna que otra información que no se sabía hasta entonces en un momento en donde todavía hay más preguntas que respuestas.

La querella ha sido presentada por el abogado de la denunciante y según el escrito, la agente mantuvo "en el pasado una relación de afectividad" con el DAO: "Me acaban de decir fuentes de la Policía que llevaban un año y medio de relación. Cuando se produce la presunta agresión, en ese momento ella ya había terminado la relación con el DAO".

Por otro lado, la periodista de The Objective ha querido matizar que la presunta víctima ya había comentado a varios compañeros de sindicato esta situación.

Además, Teresa Gómez ha subrayado sobre José Ángel González, que estuvo ya destinado en la Comisaría Provincial de Valladolid durante muchos años, me dicen que "no ha sorprendido a los policías de Valladolid porque ya tuvo varias polémicas en el pasado que terminaron tapándose", ha concluido la nueva colaboradora de 'Horizonte' y periodista de The Objective.

"Estamos ante un nuevo caso de encubrimiento"

Más adelante, Irene Tabera, periodista de 'OkDiario', ha contado toda la información de última hora: según ha subrayado la -en algunas ocasiones- colaboradora en 'Horizonte', la pregunta que se hace todo el mundo es si dentro dentro del Ministerio del Interior se encubrió esta presunta agresión sexual: "El que era asesor del DAO intentó comprar su silencio. Le dijo que eligiera ella misma el destino. Este comisario ha sido el único condecorado el año pasado con una medalla de plata".

Por otro lado, Irene Tabera ha señalado que la propia víctima le ha trasladado a la Jefa de Personal de la Policía Nacional que "se había admitido a trámite esta querella": "En el Ministerio del Interior ya se conocían estos hechos y también el propio DAO porque ya se le ha citado en el juzgado. Estamos de nuevo ante un caso de encubrimiento y en donde no se dice nada hasta que le prensa no saca el escándalo a la luz", ha dicho una Irene Tabera que ha desvelado que ya, desde su periódico, tenían esta información desde hace semanas.