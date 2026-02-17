Pedro Jiménez 17 FEB 2026 - 00:06h.

Esto ha dicho el periodista en pleno directo de 'Horizonte' sobre el expolítico español: no te lo pierdas

Iker Jiménez agradece la solidaridad de sus compañeros de profesión tras el señalamiento de Pedro Sánchez: "Ha tenido mucho eco"

En 'Horizonte', Juan Soto Ivars ha recordado en pleno directo del programa de Cuatro algo para él reseñable y que ha desatado una serie de zascas y comentarios tajantes por parte del plató y de ciertos colaboradores. Como ha dicho el columnista, en 2024 estalló un caso de corrupción que es "el periodista": "Hubo una serie de periodistas que en lugar de hacer el trabajo que se hace aquí, se dedican a decir que son todo bulos y fango a coro con el Gobierno. Y hacen un manifiesto... fue cuando se tocó a Begoña".

"Seguramente era uno de los círculos de seguridad, el de los periodistas mirando para otro lado. Pero es que la manera en la que atacaron... en lugar de cumplir el deber deontológico. En todo caso de desmentirlo con otras informaciones. Se convirtió en una jauría. Justo ahora se acaba de publicar otro manifiesto más en el que vuelven a participar periodistas de medios, todos situados a la izquierda", ha señalado Ivars, refiriéndose al manifiesto que han lanzado este lunes una serie de políticos, artistas y periodistas de izquierdas alertando de la "extrema derecha trumpista" en el que denuncian señalamientos y acoso contra analistas de su órbita política.

El dardo de Jorge Calabrés a Pablo Iglesias

En ese momento, Jorge Calabrés ha subrayado que el problema de esto es que "algunos periodistas firman más manifiestos que noticias. Periodistas de investigación de la talla de Pablo Iglesias han firmado el manifiesto". "Pablo Iglesias, ¿de qué es periodista?", ha dicho Jorge Calabrés, mientas que Carmen Porter ha arremetido contra Pardo de Vera: "Y ella, ¿de qué es periodista?".

En ese momento, Iker Jiménez ha sacado pecho: "Yo soy licenciado en Ciencias de la Información", asegurando que muchos otros no tienen el título.