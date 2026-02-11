Pedro Jiménez 11 FEB 2026 - 23:43h.

Compartir







Tras la defensa de Iker Jiménez de 'Horizonte' y su respuesta en el programa de Cuatro, Carmen Porter ha bromeado con el presentador después de que este confesara que el hecho de mencionarle Pedro Sánchez en el Congreso le ha "subido el ego". Pues bien, la copresentadora ha señalado que ese ego luego "se lo lleva ella a casa".

"No sé si darle las gracias señor Presidente. Que no le vuelva a nombrar, que si no, se viene arriba... y la que duerme a su lado soy yo", ha indicado Carmen Porter. Tras este momento cómico, Carmen Porter ha subrayado que desde 'Horizonte' tienen que seguir haciendo lo que mejor saben: "Lo que tenemos que hacer como siempre es dar información, respetar al presidente, que es Pedro Sánchez, y a las instituciones, que lo está diciendo en la casa de todos los españoles".

Además, Iker Jiménez, por su parte, ha remarcado lo siguiente: "Nuestro oficio es contar, nos guste incluso a nosotros mismos o no. Nosotros seguiremos contando. Para eso está este maravilloso programa, que ahora es diario".