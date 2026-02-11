Iker Jiménez defiende 'Horizonte' en pleno directo y saca pecho: "Nuestro oficio es contar, con la libertad y la investigación"
El presentador reconoce que están en una franja difícil "con grandes profesionales compitiendo": "Somos los recién llegados"
Iker Jiménez contesta a Pedro Sánchez tras sus declaraciones sobre él en el Congreso y le anima a ir a 'Horizonte': "No le están asesorando bien"
En su respuesta a Pedro Sánchez, Iker Jiménez no ha dudado en hacer un alegato sobre 'Horizonte' y su nueva tira diaria, la cual apenas lleva dos semanas de emisión en Cuatro. "Desde que 'Horizonte' es diario ha habido un impacto porque llegamos a mucha gente", ha dicho el presentador, reconociendo que el programa está en "una franja difícil, con grandes profesionales compitiendo, que hacen más audiencia que nosotros, que somos los recién llegados", ha añadido.
No obstante, Iker Jiménez ha sacado pecho: "Estamos batiéndonos el cobre con nuestras herramientas, que son la libertad y la investigación. Puede gustar más o menos... pero le digo que algo ocurre, porque detecto ciertos movimientos sorprendentes. Qué mejor que zanjarlo estando aquí, conversando un presidente y un humilde periodista, preguntándonos cosas", ha señalado, materializando así su invitación al presidente del Gobierno.
Además, Iker Jiménez se ha mostrado sorprendido que su nombre salga en el Congreso de los Diputados: "No quiero hacerle ningún tipo de tormenta. Me he quedado sorprendido y no quiero entrar en ningún tipo de debate. Bastantes problemas tenemos ya en este país, para ocuparnos de una cuestión que puede ser ególatra. Estar en este debate me deja fascinado. Yo sigo igual de contento".
Tras esta especie de alegato, Carmen Porter ha bromeado: "Flaco favor me ha hecho a mí, que te tengo que aguantar todos los días", ha bromeado la copresentadora, asegurando que "se lleva ese ego a casa". Y le ha dicho a Pedro Sánchez lo siguiente, mirando a cámara: "No le vuelva a nombrar, que luego se viene arriba".