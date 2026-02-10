Pedro Jiménez 10 FEB 2026 - 23:02h.

El subdirector de 'El Español' carga contra Leire Díez: "No se entera..."

La semana pasada, Jorge Calabrés, subdirector de 'El Español' y colaborador de 'Horizonte' desvelaba la identidad de la persona que acogió a Leire Díez durante todo este tiempo: la hija de José Félix Tezanos, "un alto cargo de Pedro Sánchez" (dijo un día antes). Pues bien, Calabrés ha confesado este martes en el plató del programa de Cuatro que la fontanera del PSOE, vinculada a Ferraz y al entorno de Santos Cerdán, se puso en contacto con él tras dar esa información y ha leído el mensaje que le mando esta, en pleno directo, además de -posteriormente- responderla públicamente.

"Se molestó mucho el otro día", ha comenzado diciendo el subdirector de 'El Español'. "Me escribió lo siguiente desde un teléfono que no tenía agendado: 'Buenas, soy Leire Díez. Te escribo para solicitarte la rectificación de aquello que dijiste en 'Horizonte' de que había dormido en casa de un alto cargo de Sánchez en Cantabria. No es verdad". Calabrés ha matizado que el tema de Cantabria no lo sacó él, sino Alejandro Entrambasaguas: "Si ve el programa, no lo pone con sonido o no se entera muy bien".

El mensaje sigue así: 'Nunca lo he hecho. Además, también te pido lo mismo para lo que dijiste de que yo había escuchado a Aldama en la cárcel en sus reuniones con José Antonio Choclán, porque es falso'.

En ese momento, Jorge Calabrés ha sacado un acta de Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil, que entregó este en su declaración tras la reunión que tuvo el 10 de marzo con ella (y que tiene el juzgado número 9, donde ella está investigada): "No se sabe ni su causa... esta era la cloaca del PSOE. Si son así lo que están en las cloacas, ¿cómo son el resto?".

Jorge Calabrés ha leído lo siguiente del acta: "Hubo una llamada que Leire dice que escuchó personalmente, donde Choclán invitaba a Aldama a hablar contra los intereses del Gobierno de PSOE (podría haber sido una llamada estando Aldama en la cárcel, dado que las llamadas pueden estar intervenidas)".