Horizonte Madrid, 05 FEB 2026 - 23:05h.

Leire Díez desmiente que haya estado en la casa de un familiar directo de un alto cargo de Pedro Sánchez este tiempo y Jorge Calabrés desvela el nombre

Jorge Calabrés destapa dónde se ha "escondido" Leire Díez todo este tiempo: "Ha estado en casa de un familiar directo de un alto cargo de Pedro Sánchez"

Compartir







El pasado martes 3 de febrero, el subdirector de 'El Español' aseguraba que Leire Díez se había "escondido" durante todo este tiempo en casa de "un familiar de un alto cargo de Pedro Sánchez".

La presunta fontanera del PSOE ha desmentido rotundamente en 'El programa de Ana Rosa' esta información, motivo por el que Jorge Calabrés ha destapado en 'Horizonte' la identidad de dicha persona.