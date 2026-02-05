Logo de cuatrocuatro
Jorge Calabrés revela la identidad de la persona que acogió a Leire Díez después de que ésta le desmintiera: "Está comprobado"

Jorge Calabrés aporta un nuevo dato sobre Leire Díez. 'Horizonte'
El pasado martes 3 de febrero, el subdirector de 'El Español' aseguraba que Leire Díez se había "escondido" durante todo este tiempo en casa de "un familiar de un alto cargo de Pedro Sánchez".

La presunta fontanera del PSOE ha desmentido rotundamente en 'El programa de Ana Rosa' esta información, motivo por el que Jorge Calabrés ha destapado en 'Horizonte' la identidad de dicha persona.

