Pedro Jiménez 03 FEB 2026 - 23:32h.

El subdirector de 'El Español' ha señalado que es "llamativo" dónde la fontanera del PSOE encuentra "ese refugio, amor y cariño..."

Antes de acabar el programa de 'Horizonte' este martes, Jorge Calabrés, subdirector de 'El Español, ha desvelado una exclusiva que cebó este mismo lunes y que 24 horas después se ha encargado de destapar. Según el periodista, Leire Díez, la fontanera del PSOE, se ha "escondido" durante todo este tiempo en un lugar que, seguramente, dará mucho de qué hablar en los próximos días.

Y es que según Jorge Calabrés, Leyre Díez ha estado en casa de "un familiar directo de un alto cargo de Pedro Sánchez". Calabrés ha añadido además que todo esto es muy importante, pudiendo dar un vuelco y giro de guion a todo el caso Leire Díez: "Es llamativo dónde ella encuentra ese refugio, amor y cariño...".

La reacción de Iker Jiménez

Iker Jiménez se ha quedado en shock: "O sea que la fontanera 'desaparecida' está ahí". Jorge Calabrés ha señalado que dará más información sobre el tema este jueves, en el programa que habrá de 'Horizonte'.