El empresario y colaborador de 'Horizonte' habla de "otras víctimas" del escándalo

El escándalo Epstein sigue sacudiendo a personalidades mundiales como la princesa Mette-Marit de Noruega, quien ha tenido que pedir disculpas por su aparición en nuevos documentos clasificados del pederasta -quien se quitó la vida en prisión en el año 2019-.

El periodista argentino y colaborador de 'Horizonte' Martín Varsavsky ha recordado en directo el momento en que apareció en uno de los archivos. Uno de sus correos electrónicos se encontraban en las listas donde han aparecido celebridades de la talla de Ana Obregón o Cameron Díaz.

"Era uno de los correos que salía en la lista de Epstein. Nunca había hablado con él, era difícil para mí defender mi postura", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Varsavsky asegura que, tras compartirle algunas personas allegadas a él que existían cerca de 1.900 personas en los mismos documentos, "la persona que entregó esa lista dijo que hizo círculos, que él solo había contactado con 38".

Varsavsky, sobre Epstein: "Su negocio era la extorsión"

El empresario lanza en directo que en esos momentos -a comienzos de los años 2.000-, se preguntaba el "por qué". No encontraba la explicación a la causa por la que había "tenido acceso a su correo".

El periodista hace además un análisis de la personalidad del agresor sexual condenado. "Epstein era un mitómano que buscaba extorsionar, porque su negocio era la extorsión", asegura en el programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez.

"Mi caso es menor, porque tenía mi correo y después no tuve nada que ver", aclara. Eso sí, el periodista cree que hay otro grupo de personas víctimas además de las que sufrieron los abusos del pederasta.

"Hay una cantidad de personas que sufrieron abusos pero hubo otras víctimas de gente que su reputación se hundioó para siempre por aceptar la donación de dólares", apostilla.