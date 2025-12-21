Los documentos desclasificados incluyen a numerosas figuras públicas, desde el expresidente Bill Clinton hasta Michael Jackson

Epstein, acusado de tráfico y agresión sexual a menores, se suicidó en prisión en 2019

La desclasificación de más de 13.000 documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein ha reavivado la polémica en Estados Unidos. A la publicación de estos archivos se suma un nuevo elemento de controversia: alrededor de una quincena de documentos han sido retirados de forma inexplicada, lo que ha vuelto a alimentar las sospechas en torno a una de las tramas de abusos sexuales más graves de las últimas décadas.

La aparición de nombres en los archivos ha generado confusión y debate público, aunque las autoridades insisten en una aclaración clave: figurar en la documentación no implica estar acusado de ningún delito. Hasta la fecha, solo un número muy limitado de personas se ha enfrentado a cargos penales. El principal fue el propio Epstein, acusado de tráfico y agresión sexual a menores, que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba juicio. Su expareja y colaboradora, Ghislaine Maxwell, cumple actualmente una condena de 20 años por su papel como cómplice en la red de explotación sexual.

El caso también tuvo consecuencias judiciales y públicas para el príncipe Andrés de Inglaterra, que perdió sus títulos tras ser acusado de agresión sexual por una de las víctimas de Epstein, con la que alcanzó un acuerdo extrajudicial. Esa misma mujer señaló igualmente al agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, quien se suicidó en prisión antes de ser juzgado. Además, el exgobernador demócrata Bill Richardson fue mencionado por una víctima en relación con una presunta agresión sexual cuando era menor de edad, aunque nunca llegó a ser imputado formalmente.

Los documentos desclasificados incluyen asimismo a numerosas figuras públicas y celebridades, desde el expresidente Bill Clinton hasta Michael Jackson, Woody Allen, Diana Ross, Bill Gates o el filósofo Noam Chomsky. Sin embargo, en ninguno de estos casos existe acusación alguna ni indicios de delito. Tampoco hay cargos contra Donald Trump, aunque su nombre ha sido uno de los que más atención ha generado debido a su relación personal con Epstein. Una de las víctimas aseguró haber sido presentada al entonces empresario cuando tenía 14 años, si bien afirmó no haber observado comportamientos inapropiados por su parte.

La investigación sigue abierta y la retirada de parte de los archivos mantiene viva la incógnita sobre el alcance real de la red y sobre quién sabía qué dentro de uno de los escándalos más oscuros de la historia reciente de Estados Unidos.