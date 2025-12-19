En el Consejo Europeo Italia goleó a Alemania: ni activos rusos ni firma de Mercosur

Giorgia Meloni le ha metido dos golazos a Mertz en el Consejo de Europa.

¿Se atreverá Europa a usar el dinero bloqueado a Rusia para ayudar a Ucrania?

Final del Mundial 82 de fútbol. Se enfrentan Italia - Alemania. El partido terminó 3-1. Italia ganó por dos goles frente a Alemania. ¿Por qué recordamos esto? Porque en la reunión del Consejo Europeo de hoy Italia ha vuelto a ganar a Alemania. En esta ocasión han quedado 2-0.

Giorgia Meloni le ha metido dos golazos a Mertz. Ha conseguido retrasar un mes el acuerdo con Mercosur y de penalti gana también que no se toquen los activos rusos para financiar a Ucrania, informa Lucía Cuello.

Así que en política, como en el fútbol, ya no siempre gana Alemania. El canciller Merz ha salido derrotado de esta cumbre europea decisiva. Todas las miradas estaban puestas en el alemán, un firme defensor de utilizar los activos congelados de Rusia para financiar a Ucrania. Pero al final Bruselas no se ha atrevido.

Bruselas no toca el dinero ruso y opta por eurobonos

Y ya de madrugada, tras una negociación maratoniana, los 27 han pactado, por segunda vez en la historia, emitir eurobonos, como defendían Bélgica o Italia. Un préstamo por 90.000 millones de euros que Ucrania devolverá a Bruselas solo si Moscú paga los daños que ha causado en la guerra. "Es una solución pragmática", ha afirmado Merz tras encajar la derrota. Y no ha sido la única.

Alemania quería cerrar el pacto con América Latina durante esta cumbre. Pero de nuevo la primera ministra italiana se ha salido con la suya, logrando presionar al resto de socios para retrasar el acuerdo comercial del Mercosur, de momento hasta enero. Otro tanto que se apunta Meloni frente a Merz. Porque ya no siempre gana Alemania.