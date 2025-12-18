Melania Trump: los secretos de la Primera Dama, al descubierto en un documental

La esposa del presidente de EEUU estrena un documental sobre su día a día en la Casablanca el 30 de enero.

Del universo Trump surge ahora una nueva estrella del cine: Melania Trump, la película. La primera dama estrena documental a finales de enero en el que narra sus experiencias y obligaciones desde su regreso a la Casa Blanca. A través de las redes sociales ha compartido el tráiler.

A punto de cumplirse un año de su regreso a la Casa Blanca, la primera dama quiere contar su película y presentarse como la persona que acompaña al presidente, pero también le influye con seguridad y determinación, como cuando le dice a su marido el titular para su posteridad: "Mi legado más orgulloso será el de pacificador" añadiendo el "unificador". La exmodelo eslovena de 55 años, muestra su día a día con la familia , los negocios, la filantropía. Y con su marido, Donald, con quien lleva 20 años casada y a quien ahora llama señor presidente. "El mundo quería saber y aquí está", dice en el tráiler de su película titulada 'Melania'.

Melania, testigo de la historia

La ex modelo eslovena invita al espectador a "ser testigo de cómo se hace historia" durante esta segunda investidura presidencial del empresario y muestra su rol en esta nueva etapa del matrimonio. Desde los actos oficiales hasta sus viajes en el Air Force One o las reuniones con el equipo asesor del presidente. En ella no falta el otro lado, el del glamour, el de los vestidos, algunas intimidades del matrimonio y las medidas de seguridad con la que conviven.

La cinta se estrenará en cines por Amazon estudios el 30 de enero y será dirigida por Brett Ratner, autor de películas como "Hora Punta", o 'X Men', caído en desgracia tras ser acusado por seis mujeres de conducta sexual inapropiada----. Otro mensaje que no va a pasar desapercibido. El director es rescatado ahora por Melania Trump quien, por cierto, es productora ejecutiva de la película con su nueva compañía de nombre Musa. La cinta ha costado 40 millones dólares.