La devastación de Leonardo no cesa y llega Martha, con más agua y viento

9.000 vecinos desalojados, pueblos inundados, 170 carreteras cortadas y una mujer fallecida, el balance provisional de Leonardo.

¿Qué son los hidrosismos que han obligado a evacuar Grazalema y por qué es el lugar donde más llueve de España?

La borrasca Leonardo se ha cobrado una vida, la de Carolina. Los operativos de Emergencia han hallado este viernes un cuerpo en la zona donde el pasado miércoles una mujer de 45 años cayó a un río en Sayalonga (Málaga) al intentar salvar a su perro, en pleno temporal por la borrasca Leonardo.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, a través de sus perfiles en redes sociales sociales confirmaba que el cuerpo era el de Carolina: "Con profundo pesar acabamos de conocer la triste noticia de la localización del cadáver de Carolina, vecina de Torremolinos. Tras días de intensa búsqueda, se ha producido el peor de los desenlaces. Mi pésame sincero a su familia, amigos y seres queridos en estos difíciles momentos en los que es difícil encontrar consuelo. Descanse en paz".

Casi 9.000 vecinos desalojados, pueblos inundados y 170 carreteras cortadas

Los efectos de Leonardo son devastadores. Casi 9.000 vecinos desalojados, pueblos inundados, 180 carreteras cortadas. Andalucía continúa con la Alta Velocidad suspendida y casi todas las conexiones de cercanías y media distancia. Igual que Vigo, que sigue aislada por tren.

El presidente del Gobierno ha subrayado la colaboración entre administraciones durante su visita al centro de mando en San Roque, Cádiz. Sánchez ha sobrevolado esta mañana las zonas afectadas por las inundaciones en esa provincia. Más de 10.000 efectivos del estado se han desplegado en Andalucía para hacer frente a las consecuencias de la borrasca Leonardo.

La lluvia no da tregua en Huétor Tájar, en Granada, se encuentra aislado, aunque hoy ha salido el sol. Allí la gente lo ha perdido todo. El río Genil se ha desbordado dejando en el pueblo calles y casas inundadas. La riada les pillo por sorpresa lo que ha provocado rescates de película como los de 4 jovenes que viajaban cuando el rio Genil se desbordó. Tuvieron que subirse al techo del coche y esperar que les rescataran. Se temía lo peor. Calles, viviendas y sótanos se han inundado. Ahora los vecinos se afanan en "achicar agua y limpiar el barro". Hasta los más pequeños ayudan "eso sí es muy bonito", señalan dentro de la desgracia los vecinos, informa Ana Martín y P. Pereda.

En Córdoba, el Guadalquivir ha superado su nivel máximo histórico a su paso por la ciudad. 5,7 metros y el riesgo de desbordamiento es máximo. Algo que no se veía desde hace 15 años. Los vecinos de setecientas viviendas cercanas a la ribera del río han sido desalojadas, informa Victoria Talero. "Impacta ver la Torre de Calahorra así, con el foso completamente anegado. Igual que el Parque de Miraflores, que ha quedado sepultado por completo por el agua del río", comentan los vecinos. Aunque esta mañana, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir anunciaba que ya hay puntos estables alertaba de las fuertes lluvias previstas para este fin de semana por la borrasca Martha.

En El Secadero, desde el aire la Guardia Civil vigila la crecida del río Guadiaro, que ya se ha colado en fincas y ha inundado esta localidad hasta dejar a más de mil vecinos aislados.

Hay alerta roja también por el desbordamiento del Guadalete, en Cádiz. En Ubrique luchan contra el agua que invade las calles del pueblo del que ya han desalojado a decenas de vecinos. Con escobas y bombas de achique, los vecinos trabajan sin descanso para limpiar as calles. Allí se mantiene el nivel 2 de emergencia. Y ya se han desalojado las viviendas próximas al río. Es la consecuencia del desagüe masivo de los embalses que están por encima de su capacidad.

Ronda se vuelca con Grazalema: "Qué buena gente, nos dan llaves de sus casas"

Mientras, en Grazalema el pueblo está vacío y va a seguir así, al menos hasta la semana que viene. Hasta que se garantice su seguridad. Por las inundaciones y por los hidroseismos. Ronda se ha volcado con sus habitantes que están en uno de sus polideportivos y centros de mayores. Con empresas volcadas que llevan comida, juguetes para los más pequeños... y hasta habitantes que ceden llaves de sus casas para acoger a los vecinos desalojados: "Qué buena gente esta de Ronda", dicen estos, asombrados de tanta solidaridad.

La crecida del río Guadalete también afecta a los vecinos de Jerez. Cerca de un millar de personas han sido evacuadas y parece que la situación se puede alargar, informa Lídice Benito.

En el centro, también estamos pendientes de la crecida del río Jarama que mantiene en alerta a varios municipios del este de la Comunidad de Madrid. Sobre todo a su paso por Mejorada del campo y San Fernando de Henares, informa Dani Berbel y a la espera de Martha que podría traer nieve. De hecho hay alerta amarilla para este sábado.

La crecida de los río provoca el desembalse de más de 30 pantanos

Lo que más preocupa ahora es la crecida de los ríos propiciada por el desembalse de más de una treintena de pantanos. Las confederaciones los vigilan de cerca. En las últimas horas, 27 presas han tenido que desembalsar en Extremadura y 10 en Andalucía -cuatro son de la cuenca del Tinto, Odiel y Piedra, cinco del Guadalquivir y una del Segura-. La cuenca del Tinto, Odiel y Piedra en Huelva, está al 94,7% de su capacidad.

A las nueve de la mañana la presa de Cíjara en la frontera entre Caceres y Badajoz, las cámaras de seguridad muestran la suelta de agua. Ha superado los 1.505 hectometros cubicos, el 100% de su capacidad. En la de Bornos en Cádiz, la Guardia Civil vigila el rio Guadalete justo a los pies del desembalse. Quentar en Granada, también al 100% , lleva 24 horas soltando agua por dos de sus aliviaderos.

Son estructuras que no pueden mas. La de Orellana al norte de Badajoz lleva desde ayer haciendo sueltas preventivas. Exactamente igual que la de Guadalteba ha aumentado su capacidad 23 hectómetros en pocas horas. Toda el agua que tiene podría abastecer Málaga durante 3 años.

Pese a todo, los expertos rebajan la alarma y aseguran que las presas cuentan con más sistemas alternativos de vaciado. Existen también los desagües de fondo, una especie de tapón de la presa, pero muchos están en mal estado. Todo en el enero más lluvioso en 25 años.

Y llega Martha

Y la situación no va a mejorar porque llega la borrasca Martha con mucha más agua los próximos días, informa Gabriel Varcárcel. Es una borrasca de gran impacto, enganchados al río atmosférico del Caribe que trae más precipitaciones en Andalucía, con más de 100 litros en Grazalema, Ronda y Granada

Y también se esperan nevadas destacadas en el Sistema Central, Cordillera Cantábrica, Pirineos, Ibérica. Más de medio metro de nieve en Gredos en cotas altas y en el área metropolitana de Madrid también podría nevar. Así que el tiempo no nos dará tregua tampoco este fin de semana.