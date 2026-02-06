El PP defiende que la mujer no mencionó ningún tipo de acoso sexual

Risto estalla contra Alfonso Serrano por el presunto caso de acoso en el PP de Móstoles: "Pero cómo puedes decir eso"

Nueve correos electrónicos desde febrero de 2024 en los que la víctima advierte al Gobierno de Madrid. Finalmente llega la reunión, pero con los números dos y tres del PP de Madrid, no con Isabel Díaz Ayuso, pese a la petición de la denunciante. Los populares defienden que la mujer no mencionó ningún tipo de acoso sexual hasta pasados ocho meses.

'En boca de todos' habla con Antonio Suárez-Valdés, abogado de la exconcejala de Móstoles, quien aclara otro caso que tiene la exconcejala de Móstoles: “Mi clienta es una persona extremadamente recta y, en un instituto donde ella trabajaba, detectó un supuesto amaño de adjudicación de un contrato de obra pública y lo denunció al juzgado, y se han derivado dos piezas: una por coacciones y otra por un delito de negociaciones prohibidas entre funcionarios”.

Antonio Suárez-Valdés, abogado de la exconcejala de Móstoles: "En los audios hay coacciones expresas"

Sobre las palabras del Partido Popular respecto a la denuncia de acoso sexual, comenta: “El PP se está cavando su propia tumba, porque cada vez que abren la boca es para ponerse un clavo más en la tapa del ataúd. La semana que viene pondremos a disposición de los medios de comunicación los audios de las reuniones que tuvo mi promocionada con los responsables del PP”.

Además, explica el contenido de los audios: “En los audios hay coacciones expresas a mi patrocinada por parte de Ana Millán, número tres del PP en la Asamblea del PP”.

Por último, aclara por qué han tardado tanto en denunciar lo sucedido: “Hemos esperado tanto para evitar este circo en el que se ha metido de manera involuntaria mi clienta”.