Arcos de la Frontera vive el peor temporal de su historia: “Nunca habíamos visto algo así, es histórico”

El peor temporal registrado en Andalucía ha dejado calles anegadas, pueblos evacuados y cientos de vecinos desalojados

El alcalde de Arcos de la Frontera desmiente los bulos sobre la presa: "No tiene ningún problema estructural"

Compartir







El temporal más destructivo de todos los tiempos azota Andalucía, el agua toma por completo las calles, dejando innumerables destrozos a su paso. El pueblo gaditano de Grazalema ha sido evacuado al completo, dejando atrás todos los recuerdos de sus vidas precisamente para salvar las suyas. Ríos, embalses y presas de toda la comunidad están completamente desbordados, y hay desprendimientos que ponen en peligro todos los cimientos.

'En boca de todos' se ha trasladado hasta Arcos de la Frontera para ver cómo se encuentra el pueblo y hablar con sus vecinos. Pedro y Fernando, dos vecinos de Arcos de la Frontera, explican cómo se encuentra la localidad: “Hay por lo menos 800 personas desalojadas, barriadas y zonas cercanas al río”.

Pedro explica que no les ha pillado por sorpresa, ya que habían sido avisados: “Las autoridades nos han estado avisando”. Además, comenta que no es la primera vez que pasa: “Esto ya lo habíamos visto otro año, en 1996, pero corría menos agua. No era como ahora, esto nunca se ha visto, esto es histórico”.

Vecinos de Arcos de la Frontera: "La presa está a tope y da miedo verla así"

Asimismo, Fernando comenta hasta dónde ha llegado el nivel del agua: “No podemos saberlo exactamente, pero en las que están aquí el agua ha podido llegar al metro de altura, las puertas se ven por la mitad. No han dicho por ahora cuándo podrán volver a sus casas los vecinos afectados”.

Por último, explican el estado de la presa de Arcos de la Frontera: “No han comentado nada de peligro, pero sí que está a tope y da miedo verla así”.