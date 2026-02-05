Alfonso Serrano, sobre el caso del alcalde de Móstoles: "Ella negó el acoso sexual"

El PP de Madrid sostiene que la denuncia inicial de la concejala de Móstoles no hacía referencia a acoso sexual

Exclusiva | Dos nuevas denuncias por presunto acoso sexual contra el socialista José Tomé: "Sufría tocamientos bajo la mesa en reuniones"

Compartir







Una concejala del Partido Popular de Móstoles ha denunciado que la cúpula del partido a nivel regional le presionó para que no siguiera adelante con una denuncia por acoso sexual y laboral contra el alcalde popular de esta localidad, Manuel Bautista.

'En boca de todos' ha hablado en directo con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid. Alfonso niega que la acusación al alcalde de Móstoles sea por acoso sexual: “La concejala viene a vernos, yo le pregunto si lo que viene a hablar es un caso de abuso o de acoso sexual y me dice que no”.

Alfonso Serrano: "Si hubiéramos tenido un conocimiento real y probado de algún tipo de acoso o abuso, el procedimiento hubiera sido otro"

Además, explica la conversación que mantuvieron con la concejala: “Su situación en el grupo municipal, en su ámbito competencial, puede cambiar y lo que pretende es que intermediemos nosotros para que su situación laboral no cambie. Y esto se puede comprobar en notas de prensa de meses anteriores donde se pide el cese de esta concejala por no tener dedicación exclusiva en el ayuntamiento”.

Alfonso comenta que, si hubiera sido un tema de acoso sexual, se habría actuado de otra manera: “Si hubiéramos tenido un conocimiento real y probado de algún tipo de acoso o abuso, evidentemente el procedimiento hubiera sido otro. No es hasta septiembre u octubre de ese año cuando, a través de un abogado, se hace mención por primera vez a temas de acoso y abuso, pero en el momento inicial, cuando nos llega a nosotros, en ningún momento se habla de acoso o abuso sexual”.