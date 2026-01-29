Óscar Puente declara en el Senado por los últimos accidentes ferroviarios

Exclusiva | El interventor del Iryo relata cómo vivió en primera persona el accidente de Adamuz: “Noté un frenazo muy brusco”

Compartir







Óscar Puente, ministro de Transportes, hoy está declarando en el Senado para dar cuenta de los accidentes ferroviarios y los reiterados problemas en el servicio de Rodalies en Cataluña.

‘En boca de todos’ habla en directo con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, sobre la comparecencia de Óscar Puente: “Hoy estamos aquí en el Senado escuchando una comparecencia en la que, hasta ahora, ha sido incapaz de desmentir algunas de las cuestiones que tanto los expertos como la propia comisión de investigación han puesto negro sobre blanco. Se le ha pillado en numerosas falsedades sobre el mantenimiento y la inversión del mantenimiento en la línea de alta velocidad. Debería haber dimitido ya”.

Además, comenta que Óscar Puente ha decidido no dar nueva información en la comparecencia de hoy: “Hay información que se le ha pedido y ha dicho deliberadamente que no la va a dar todavía porque no quiere. Ha dicho que hoy solo va a dar información que ya conocemos, no viene a aportar nada nuevo. Nosotros vamos a intentar que, si no es él el que aporte, desde el Grupo Popular aportemos un poco de luz a esta gran tragedia”.

Alfonso Serrano, sobre Óscar Puente: "mintió cuando dijo por activa y por pasiva que esa línea había sido renovada íntegramente"

Serrano explica una de las mentiras que dijo Óscar Puente después del accidente: “Hay un hecho que ya todo el mundo conoce en España y es que el ministro mintió cuando dijo por activa y por pasiva que esa línea había sido renovada íntegramente. Eso lo hemos oído varias veces y ha quedado demostrado que es falso”.

Por último, aclara que, a diferencia del PSOE, el PP no va a tacharles de asesinos: “Nosotros hemos tenido que aguantar cómo tragedias naturales, tragedias sanitarias u otro tipo de catástrofes se nos han achacado y se nos ha llamado asesinos. Yo no voy a caer tan bajo como la izquierda de imputarle directamente al Gobierno una consecuencia directa sobre los 45 fallecidos”.