Nacho Abad, sobre la regularización de inmigrantes: “A Sánchez se la trae al pairo”

El choque entre Ione Belarra y Nacho Abad al hablar de inmigración en 'En boca de todos': "No me llames racista"

En ‘En boca de todos’, Nacho Abad ha hablado sobre el proceso de regularización que el Gobierno ha puesto en marcha y que afectará a cerca de medio millón de inmigrantes que, “ya viven entre nosotros”, recuerda el periodista.

Abad ha contrapuesto esta medida con las palabras que el propio Pedro Sánchez pronunciaba hace apenas año y medio, cuando defendía la necesidad de devolver a sus países de origen a quienes habían llegado de forma irregular para garantizar la seguridad y estabilidad de la sociedad.

Nacho Abad: “Es que me parto”

El periodista ha ironizado con un “es que me parto” al recordar aquellas declaraciones. A su juicio, el giro del Ejecutivo responde únicamente a la necesidad de mantenerse en el poder: “Como quiere seguir en el Gobierno, ha cambiado de opinión y ahora los va a regularizar a todos”.

El presentador ha advertido además de las consecuencias que, en su opinión, tendrá esta regularización masiva sobre unos servicios públicos ya tensionados. Según Abad, el incremento de población ejercerá más presión sobre la sanidad y la educación, “ya colapsadas”, y sobre la vivienda social, cuya disponibilidad considera insuficiente.

A esto se suma, ha señalado, la falta de una dotación económica específica por parte del Gobierno para compensar ese impacto. “Gran parte de ese gasto lo van a tener que asumir las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, ha afirmado, criticando que esta carga recaiga especialmente en territorios gobernados por el PP y en algunas comunidades socialistas que han mostrado posiciones críticas, como la de Emiliano García-Page.

Por último, Abad ha subrayado que entre la población inmigrante también existe un porcentaje de delincuentes y ha alertado de que, en ausencia de condenas firmes, “esos delincuentes nos los comemos”, insistiendo en la necesidad de abordar la regularización con controles y garantías.