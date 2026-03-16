Lara Guerra 16 MAR 2026 - 23:49h.

Carlos Herranz detalla la complicada situación que ha llevado al ministro del Interior francés a equiparar el problema del narcotráfico

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'Fuera de cobertura' llega con un nuevo reportaje en el que, de la mano de Alejandra Andrade nos adentramos en el narcotráfico que azota Marsella, la segunda ciudad más importante de Francia. En ella, la presentadora analiza la dura lucha entre clanes que dejó 49 muertos en 2023. Desde el centro urbano y acomodado hasta los barrios del norte, en el que la venta de droga se produce a plena luz del día.

Uno de los puntos de este reportaje recoge el análisis del periodista y corresponsal de Mediaset España en Francia Carlos Herranz, que describe la complicada situación que ha llevado al ministro del Interior francés a equiparar el problema del narcotráfico con el terrorismo.

En primer lugar, el periodista cuenta a la presentadora lo ocurrido con uno de los niños que forman parte de estos grupos de venta de droga: "A unas pocas manzanas de aquí se descubre hace un año el cuerpo de un chico de 14 años calcinado que había recibido 50 puñaladas. El chico tiene un contrato desde la cárcel en el que le dieron 2.000 euros por amedrentar a los que operaban en esta zona. En represalia a esa muerte, otro chaval de 14 años acude al barrio donde le dice a un conductor de Uber que le espere, como se niega, le mata".

El ministro del Interior comenzó a darse cuenta del nivel de DZ Mafia y llega a decir que el problema del narco en Francia debe ser considerado al mismo nivel que el terrorismo. Asimismo, el reportero asegura que "tras este punto de inflexión del ministro, salió este grupo a negar que ellos fueran los culpables de lo sucedido".

Carlos Herranz: "Se les ofrece un salario que sus padres nunca llegaran a tener"

Por otro lado, el corresponsal señala el nivel de gravedad de este grupo: "La marca incluso llega a ser aspiracional; eso consigue que otros chicos se identifiquen con ellos. En Marsella la DZ Mafia puede llegar a tener 100 puntos de venta, cada uno de ellos puede llegar a 89 mil euros al día; 8 millones de euros. Hay una especie de franquicias donde se reparten el negocio".

Por último, Carlos asegura que "se contrata a niños de 13 y 14 años a los que se les ofrece un salario que nunca sus padres llegaran a tener. un negocio de 8 millones cada día te permite expandirte y comprar jueces, a funcionarios en puertos, policía y ese es el problema en el que se encuentra Francia. En los barrios del norte de Francia hay un ckeck point, y desde que entras saben que estás ahí. Si no vas a comprar, no te dejan estar".