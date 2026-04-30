Patricia Pereda 30 ABR 2026 - 15:06h.

Los médicos del hospital de la Paz de Madrid reciben cursos para aprender a dar malas noticias.

Cuando en una consulta el médico informa de un diagnóstico muy grave, muchos pacientes olvidan hasta el 40% de la información que reciben

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Cuando en una consulta el médico informa de un diagnóstico muy grave, muchos pacientes olvidan hasta el 40% de la información que reciben. Por eso, los médicos del hospital de la Paz de Madrid reciben cursos para aprender a dar malas noticias. Cómo y dónde se dice es fundamental. También la sensibilidad, y ser conscientes de que los pacientes pueden o no asumir esa realidad, al igual que los familiares. Por eso en ocasiones dosificar puede ser clave, depende de cada caso. Aunque haya pacientes que le pidan al médico franqueza, que no hablen con los familiares y le oculten la realidad. Porque eso, en ocasiones, también pasa.

Los MIR son evaluados para dar malas noticias

Los padres de Coral esperan noticias sobre su hija a los pies de su cama. La situación es complicada. Situaciones como esta se dan todos los días en el hospital. Es un simulacro. Los padres en realidad son psicólogos de la asociación madreperla que evalúan a los MIR como transmiten de la mejor forma posible la peor de las noticias. "Hay que entrenarlo, porque no todo el mundo es capaz de decir de forma empática una mala noticia", señala Paloma Dorado, jefa de los servicios de la UCI de Pediatría. Señala que los padres te pueden decir eso de "por qué el niño del box de al lado va bien y el mío no, por qué me ha tocado a mí"

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Aprender a dar malas noticias es una asignatira pendiente. De ahí estos cursos. Porque no son solo enfermedades. Son enfermos y sus familias que muchas veces se sienten solos ante el dolor. Miguel destaca que es vital que "ellos sientan que para nosotros es muy importante y que nos ponemos en su lugar". La base es la claridad y la sinceridad

Nerea Sancristobal, psicóloga de la asociación Madreperla señala que a veces es un rol complicado porque nuestra vocación es "salvar vidas", recomienda "siempre dar la información de forma gradual. Lo primero es hacer preguntas abiertas para saber hasta donde saben los padres. Hay que evitar los tecnicismos y controlar el lenguaje no verbal"

Miguel del Río, médico adjunto de la UCI de Pediatría, reconoce que para ellos es muy duro el momento de la noticia que vamos darle. "Son importante los gestos, si estás de pie o sentado".

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Es importante dar la información en un lugar adecuado. "Nunca se debe dar la información por teléfono, tienen que saber que tenemos tiempo para ellos".

Otras veces los padres entran en negación y te dicen cosas que no tiene sentido, como si no se hubieran enterado de nada. Te das cuenta de que puede que no te hayan entendido o no hayan asumido la realidad. Porque en el peor momento, tan importante como lo que se dice es cómo se hace.