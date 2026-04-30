Jero García: el arte de encajar los golpes y encontrar el camino de vuelta

Miguel Manso 30 ABR 2026 - 14:40h.

El excampeón de España de boxeo firma una novela sobre el acoso escolar y la violencia doméstica

'El boxeo no es saber pegar, sino aprender a levantarse tras el golpe más duro'", explica

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Jerónimo García, conocido popularmente como Jero García (Madrid, 1970), ha trascendido las cuerdas del cuadrilátero para convertirse en un referente de la integración social y la lucha contra el acoso escolar en España. El exboxeador, que fue campeón nacional en boxeo, kickboxing y full contact, utiliza hoy su experiencia para enseñar que la verdadera fortaleza no reside en no caer, sino en saber levantarse.

Su obra más reciente, titulada ‘Camino de vuelta’ (Temas de Hoy), es una exploración narrativa que profundiza en las cicatrices del acoso y la violencia doméstica. A través de las historias entrelazadas de personajes como Román y Javi (quien luego se convierte en Ardi), García retrata cómo el odio y la indiferencia pueden destruir a un niño, pero también cómo el deporte y el perdón ofrecen una segunda oportunidad.

En una entrevista con Noticias Cuatro, Jero García subraya la idea de que "el talento sin esfuerzo no vale nada", una filosofía que aplica tanto en el entrenamiento diario como en la superación de traumas personales. 'El boxeo no es saber pegar, sino aprender a levantarse tras el golpe más duro'", explica.

A través de la Fundación Jero García, el madrileño impulsa el programa ‘Sport vs Bullying’, diseñado para promover la inclusión social de jóvenes en riesgo de exclusión. Su metodología utiliza el boxeo como una herramienta para transmitir valores fundamentales como el respeto, el autocontrol, la disciplina y la empatía.

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Según los datos de su organización, los programas de concienciación y deporte han logrado una reducción de los casos de violencia escolar en los centros participantes, facilitando una reinserción exitosa de los jóvenes en la comunidad o el mercado laboral.

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Más allá de su faceta como deportista y presidente de su fundación, Jero García ha consolidado una carrera en los medios de comunicación, destacando como presentador del programa ’Hermano Mayor’ y como actor en diversas series y películas. Su compromiso educativo también se refleja en su labor como docente en la Universidad Francisco de Vitoria, donde imparte un curso sobre Prevención de las Violencias.