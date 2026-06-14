Si las negociaciones culminan con éxito, el acuerdo podría formalizarse mediante una reunión telemática

Desde Teherán rebajan las expectativas y sostienen que todavía quedan cuestiones pendientes

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Estados Unidos e Irán mantienen abiertas las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a meses de tensión en Oriente Próximo y reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. Mientras la Administración de Donald Trump asegura que el pacto podría firmarse este mismo domingo de forma telemática, desde Teherán rebajan las expectativas y sostienen que todavía quedan cuestiones pendientes antes de cerrar un acuerdo definitivo.

El presidente estadounidense ha vuelto a insistir en las últimas horas en la inminencia del entendimiento entre ambos países. Según Washington, la firma desbloquearía de manera inmediata el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, restringido desde hace casi cuatro meses. Trump incluso ha alimentado el optimismo a través de sus redes sociales, donde ha compartido una imagen generada con inteligencia artificial alusiva a la reapertura de la vía marítima.

La mediación de Pakistán

Las conversaciones cuentan además con la mediación de Pakistán y, en los últimos días, se ha incorporado una delegación de Catar con el objetivo de acelerar los contactos con las autoridades iraníes. No obstante, fuentes del régimen iraní aseguran que aún no existe un borrador definitivo y rechazan precipitar un anuncio que pueda convertirse en un triunfo político para Trump coincidiendo con su próximo viaje a Francia para participar en la cumbre del G7.

Si las negociaciones culminan con éxito, el acuerdo podría formalizarse mediante una reunión telemática en la que participarían representantes de alto nivel de ambos países. Sin embargo, en Teherán prevalece la cautela. Las autoridades iraníes recuerdan que en ocasiones anteriores, cuando ambas partes parecían acercarse a un pacto sobre el programa nuclear iraní, los contactos acabaron frustrados por nuevas acciones militares y un recrudecimiento de la tensión regional.