Los inmigrantes regresan a Marruecos tras una noche en España: “No nos han dado ni agua”

El desgarrador testimonio de Imane, una inmigrante llegada a Ceuta: “No quiero nada de España, solo quiero mis hijos”

Última hora de la entrada de miles de migrantes a Ceuta y a Melilla: 49.000 personas han cruzado la frontera en las últimas 24 horas

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24 horas después de que una avalancha de más de 50.000 inmigrantes marroquíes cruzaran el espigón de la playa del Tarajal en Ceuta y provocara el caos en la ciudad, han comenzado a regresara a Marruecos tras una noche complicada. Según sus propios testimonios, no han encontrado lo que esperaban: “No hay nada que comer ni beber”.

En directo desde la playa de El Tarajal, el lugar en el que ayer vimos a más de 50.000 personas jugarse la vida para cruzar el espigón y entrar a nado a España ante la mirada impotente de la Guardia Civil y que costó la vida al menos a 19 personas, Javier Jiménez, reportero de ‘En boca de todos’, ha explicado que 24 horas después, el flujo de personas marroquíes era en la dirección contraria.

Tras la grave situación y atendiendo al llamamiento del presidente de Ceuta, el presidente del Gobierno cerró la frontera con Marruecos, se desplazará en las próximas horas a la zona y el ejército está desplegado en la zona para control la situación, impedir que se dispersen y redirigirlos hacían el Polígono del Tarajal.

Según sus propios testimonios, los marroquíes que llegaban al grito de “¡Viva Ceuta!” regresaban a su país con un “Mal Ceuta, ¡Viva Marruecos!”. Los inmigrantes no han encontrado en la ciudad de Ceuta lo que esperaban y se han visto en una ciudad desbordada en la que no había nada que comer ni beber. Algo que comunican a los inmigrantes que todavía siguen entrando a nada en la playa.

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Nacho Abad, ante el estado de la ciudad de Ceuta: “Esto parece Marrakech con turistas españoles"

Desde el centro de la ciudad, Clara Murillo nos ha mostrado la imagen de una ciudad llena de hombres deambulando sin control por sus calles con establecimientos cerrados y casi sin ningún ciudadano ceutí en ellas. Un lugar que no ofrece los servicios que esperaban encontrar y que mantiene a sus vecinos muy asustados.

“Esto parece Marrakech con turistas españoles”, ha asegurado Nacho Abad al ver la ciudad de Ceuta en directo. Desde allí, la reportera de ‘En boca de todos’, ha hablado con Juan, un vecino que estaba buscando alimentos y que estaba indignado: “No podemos estar en nuestras casas muertos de miedo, esto es insostenible”. Un testimonio que coincide con el de otra vecina que asegura sentir acosado: “Niños poco, son todo hombres que saben lo que hacen… Se te acercan, te cogen de la mano… Mi marido me ha dicho: 'Te vas a tener que poner un burka”.

Ante este testimonio y su alusión a nuestra reportera, el presentador ha querido saber si Clara Murillo también había tenido ese sentimiento de acoso: “Vigilada, se acercan, hacen círculos, te miran… Sí, intentan coger las manos…”.

El desgarrador testimonio de Imane, una inmigrante llegada a Ceuta: “No quiero nada de España, solo quiero mis hijos”

Con lágrimas en los ojos y desesperada por la situación, ha explicado cómo se había lanzado al mar sin saber nadar porque sentía que era su única oportunidad de regresar a España y reencontrarse con sus hijos que estaban en Barcelona: “No se nadar, pero era mi oportunidad de no perder a mis hijos”. Asegura que ha vivido 17 años en Barcelona y que no tiene nada en Marruecos, pero por un fallo en sus papeles la enviaron allí hace un mes: “No conozco Marruecos, no tengo familia, no tengo madre… Me echaron por los papeles… Soy víctima de violencia de género sexual con protección… No quiero nada de España, solo quiero mis hijos”.

Respecto a cuál era la situación al otro lado de la valla, la mujer ha explicado que había policías, pero que no les impedían el paso. Además, ha relatado que estaba viviendo en la calle y que también habían intentado violarla, pero que se había salvado gracias a unas mujeres que la habían ayudado y le habían dado medicinas porque está enferma.

Los inmigrantes denuncian el trato recibido en Ceuta: “Venimos a buscar un futuro y no nos han dado ni agua de beber”

Un joven marroquí ha intentado hablar en nombre de sus compatriotas y explicar que estaban muy sorprendido con el trato que habían recibido al llegar a España. Venían esperanzados de poder comenzar una vida mejor, pero se han encontrado con una realidad que no es la que imaginaban: “Tenemos hambre, venimos a buscar un futuro y está todo cerrado”.

Además, ha explicado que ha sentido que se querían aprovechar de ellos: “Me vendían un cigarrillo por un euro, ¿Por qué ese racismo? Tenían que ayudarnos y se aprovechan de nosotros, no somos animales. Vinimos a buscar futuro, he dejado a mi niña y a mi mujer”.

Respecto a cuál era la situación al otro lado de la valla, ha explicado que el trato que reciben es muy malo: “La policía te pega, te intentan ahogar en el agua…”. Ha dado a entender que la gente con dinero puede elegir a quién meter en la cárcel y ha insistido en el trato que han recibido: “No hay comida, no nos han dado ni agua para beber”.

Ignacio, comerciante de Ceuta: “Lo único que quieren chanclas, agua y alguna camiseta”

Asegurando que él no siente ningún tipo de miedo, Ignacio, uno comerciante de Ceuta ha explicado que ha cerrado debido al desbordamiento de gente no por miedo a los robos: “El 90% de los que me han robado no han sido inmigrantes… Da pena, son dignos de pena, venían sangrando, descalzos, necesitaban chanclas… Lo único que quieren son chanclas, agua, alguna camiseta…”.

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