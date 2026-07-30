Unos 300 inmigrantes llegan a nada a la ciudad tras pasar hasta 8 horas en alta mar

Un operario llamado ‘El Perejil’ originó el fuego picando piedra con un martillo hidráulico en Burgohondo (Ávila)

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En directo desde Ceuta, Rachid Sbihi, del sindicato de la Guardia Civil AUGC de Ceuta, nos ha relatado cómo están viviendo los agentes y los ciudadanos de la ciudad la llegada masiva e incontrolada de inmigrantes desde Marruecos, una situación que ha insistido en que es: “Crítica”.

“La situación es caótica, comparada a la de mayo de 2021, pero está por fascículos… Es una situación crítica”, ha continuado explicado el Guardia Civil ante la llegada de casi 2.000 inmigrantes a nada. Asegura que se juegan la vida: “Realizan travesías de 4, 6 e incluso 8 horas mar a dentro para no ser detectados”.

Nacho Abad le ha hablado de la riqueza del norte de Marruecos y de la cercanía de la playa del Tarajal, pero no parece que ser una situación igualitaria y el agente ha insistido en la necesidad de tomar medidas: “Ceuta está al límite del colapso, es una ciudad muy pequeñita”.

Respecto a la inseguridad, no hay datos que lo corroboren, pero sí se vive la inquietud de los ciudadanos debido a la situación: “Las cifras son mucho más elevadas… Los agentes tienen una situación de impotencia… Repito, la situación es crítica”.

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Alí, inmigrante marroquí recién llegado a nado a Ceuta: “Marruecos es peligroso, no tenía trabajo”

Alí, tiene 26 años y es de Marruecos, con su poco español, ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ los motivos que le han llevado a jugarse la vida para buscar un futuro en España. Asegura que llegó ayer a las siete de la mañana tras estar dos horas nadando en alta mar. Al parecer, se enteró por una noticia que le llegó a su teléfono móvil que España estaba abriendo las fronteras y quiso buscar una vida mejor, pero se había quedado impactado con lo que se había encontrado al llegar.

Según ha contado había tenido problemas con la policía y asegura que su país es peligroso. Además, ha argumentado que habla varios idiomas, es socorrista y que en Marruecos no encontraba un lugar para trabajar.

El sincero testimonio de un marroquí llegado a nado a Ceuta: “Me gustaba el alcohol y la lie parda”

“Tengo la mano rota, he saltado la valla”, es el grito desperado de un hombre marroquí que pedía auxilio para ser atendido. Según le ha explicado en directo Javier Jiménez, reportero de ‘En boca de todos’, se había roto el brazo al saltar al agua desde lo alto de una mezquita: “Entre corriendo al agua como un diablo del miedo, venían con la porra”. Asegura que había estado viviendo en España, pero que se tuvo que marchar a Holanda tras un problema judicial en la adolescencia: “La liaba parda, me cruce con un cabrón de Argelia y le pegue fuerte con una botella…”. Al parecer huyó a Holanda dónde estuvo internado en un centro durante 6 meses y le ofrecieron regresar a Marruecos y le daban 2.000€ o cinco años de prisión: “Ahora soy un tío formal”.

Según ha explicado sus motivos para regresar a España es el tema económico porque trabajaba en una cueva de traductor para los turistas, pero asegura que cobraba 250€ y de alquiler pagaba ya 190€.

Noche de máxima tensión: cientos de personas llegan a nado a Ceuta desde Marruecos

Centenares, casi miles, de inmigrantes procedentes de Marruecos han llegado a nado a Ceuta y el alcalde la ciudad pide ayuda para manejar una situación desbordante.