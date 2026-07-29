Código 10 29 JUL 2026 - 00:02h.

“Nos hemos dejado la vida, rompiendo nuestros coches, gastándonos dinero en combustible, un verdadero desastre", aseguran en nuestro programa

Ana Vázquez y Pablo Fernández, cara a cara en 'Código 10' por la prevención de incendios: "El PP ha acometido salvajes recortes"

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Isaac y Álvaro, bombero forestal y ambos vecinos de San Martín de Valdeiglesias, han hablado en ‘Código 10’ sobre lo que han vivido en los últimos días con los incendios que han azotado su zona, los que ha mostrado su descontento e indignación.

“Hemos estado a pie de fuego y la UME no nos ha prestado su ayuda, no me han dado su apoyo, no sé si será por ellos mismos porque no tienen autoridad para poder hacerlo, aseguraba Álvaro e Isaac aseguraba que los que se han dejado la vida son los que se han juntado en la zona: “Nos hemos dejado la vida, rompiendo nuestros coches, gastándonos dinero en combustible, un verdadero desastre y eso que nos conocemos los montes”.

“Siempre he tenido a la UME en altísima estima y me estoy encontrando, por primera vez en la historia, a bastante gente criticándoles porque dicen que son militares y no saben de fuego”, reflexionaba Nacho Abad, que les preguntaba por si creen que esto afecta y ellos respondían: “El problema es que, si sabes de fuego, pero no sabes por donde tienes que entrar no te sirve de nada”.

"Compañeros míos me están diciendo que no les dejaban actuar"

“Me está hablando un compañero, bombero forestal, diciéndome que no les dejaban actuar, los que toman el mando”, explicaba Álvaro y aseguraba que han sido varias personas las que le han dicho lo mismo: “Nos han dicho que no les dejan actuar, lo tengo en mensajes de amigos míos”.