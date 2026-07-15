Código 10 15 JUL 2026 - 01:37h.

El secretario general del Partido Popular, contundente tras la condena del hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación

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Miguel Tellado, actual secretario general del Partido Popular (PP), ha estado en 'Código 10' este martes reaccionando a la condena del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo. Tellado se ha mostrado tajante con el PSOE y ha lanzado una acusación directa que afecta al jefe del Ejecutivo.

"Estamos ante un nuevo hito de la corrupción en nuestro país, lamentablemente. Hoy es muy mal día para la imagen y la reputación del Gobierno de España, que debería pedir disculpas, en vez de estar volcado de pleno en criticar a los jueces", ha apuntado Miguel Tellado.

El secretario general del PP ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "finiquitado": "Esta legislatura se ha acabado y preside un Gobierno podrido por la corrupción".

Miguel Tellado, contundente en 'Código 10'

Además, Tellado ha recordado, en forma de acusación, que la jueza que instruyó este caso fue "perseguida por la cloaca socialista que lideraba Leire Díez": "El PSOE le pagó hasta 43.000 euros a esta militante del PSOE que trabajaba para Sánchez... En definitiva, una vergüenza".

Por último, Miguel Tellado ha apuntado que ni la Fiscalía del Estado ni la Abogacía del Estado han defendido los intereses de España, "sino a la familia de Pedro Sánchez": "Su hermano se ha beneficiado de un puesto de trabajo por su propio hermano. Hoy quiero señalar a los socialistas, que en vez de pedir disculpas por lo que ha sucedido en Badajoz se dedican a atacar a los jueces que dictan sentencias de forma imparcial".