Código 10 14 JUL 2026 - 23:56h.

Condena a David Sánchez por prevaricación: 'Código 10' analiza los motivos de los jueces y las claves de la sentencia

Ana Vázquez y Susana Díaz protagonizan un tenso cara a cara en 'Código 10': "Ahórrate los consejitos de 'mamá'"

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David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, aunque ha sido absuelto del de tráfico de influencias por la plaza de Badajoz. Por otro lado, la Audiencia de Badajoz ha impuesto 18 años al exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. Todo este tema se ha tratado en 'Código 10' al comienzo de su programa este martes, con Nacho Abad y David Aleman desvelando todos los detalles al respecto.

Y es que, como bien ha dicho David Aleman, se trata de una "sentencia histórica": por primera vez un miembro de la familia del presidente del Gobierno ha sido condenado por un delito en relación directa a ese parentesco, es decir, por ser su hermano. En cuanto a la sentencia unánime de los magistrados —tres en total—, le mencionan en varias ocasiones, en un escrito "lapidario" que advierte sobre el riesgo que comportan determinadas conductas de su hermano y de cargos socialistas para el Estado de derecho y para la democracia.

En primer lugar, ambos presentadores han empezado por lo que la sentencia considera clave en el delito de prevaricación: "Utilizaron el poder en su propio beneficio siendo conscientes de ello", ha dicho Nacho Abad, tras leer parte de la sentencia. Además, los magistrados aseguran que la contratación se produjo por los lazos familiares de David Sánchez.

También asegura la sentencia que la plaza de David Sánchez fue hecha a medida, señalando que "no era necesaria ni menos aún urgente" y, además, se creó "a medida del interesado". Por otro lado, según la sentencia, tanto David Sánchez como Gallardo sabían que actuaban fuera de la ley: "Los acusados conocían la injusticia de la resolución y pusieron en marcha un plan...", asegura la sentencia.

"Ni democracia ni meritocracia, señor Sánchez. Lo que sí hay es una sentencia unánime. Tres magistrados, sentencia que condena a su hermano a nueve años de inhabilitación en cualquier cargo público", ha concluido Nacho Abad, para dar paso a un vídeo en donde se han resumido cuáles son esos hechos probados.