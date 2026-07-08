Código 10 08 JUL 2026 - 00:26h.

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En 'Código 10' hemos desvelado unas fotografías que afectan de manera directa a uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez. Pero antes de salir a la luz dichas fotografías, Nacho Abad y David Aleman les han pedido a Ana Vázquez y Susana Díaz, las dos colaboradoras habituales del programa de Cuatro, que reaccionaran sin todavía decir nada, lo que ha desembocado en un tenso choque entre ambas.

Y es que al ver las fotografías Ana Vázquez, la diputada gallega del PP no se ha quedado atrás en su reacción: "Qué vergüenza... qué bochorno. Es ver esto y está claro que siendo el faro moral Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, el feminismo y la dignidad se ha 'caído por la ventana'. Tendrían que dimitir, hoy mismo".

Susana Díaz ha tildado de "impostura" la actitud que acababa de tener Ana Vázquez y al verlo ella misma, ha señalado que "no le gusta": "Pero la impostura hay que cuidarla. Cuando uno en su casa no da ejemplo... la vara de medir tiene que ser la misma en tu casa y en la de enfrente".

Ana Vázquez ha seguido a lo suyo, subrayando que al PSOE "se le ha caído el feminismo hace mucho tiempo", mientras que Susana Díaz, por su parte, le ha pedido que en su partido se aplique "la misma vara de medir": "Quiero verte la misma vehemencia cuando le afecta al tuyo, que no te la veo nunca".

Ana Vázquez estalla en 'Código 10'

Ana Vázquez ha estallado ante los comentarios de la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía desde 2013 a 2019: "Tus lecciones de madre ahórratelas. Ahórrate estos consejitos de mamá, al menos conmigo. Quiero que me respetes". Susana Díaz ha tirado de ironía: "Soy mamá de niños nacidos...". "Esta foto es suficiente para que los dos dimitan hoy mismo", ha vuelto a decir Ana Vázquez, mientras que Susana Díaz le ha pedido que "no se venga arriba".