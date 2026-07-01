Víctor Ábalos revela quiénes traicionaron realmente a su padre, José Luis Ábalos: "Le tendieron una emboscada"
Víctor Ábalos, en 'Código 10': "Hay una comunión muy importante entre filtradores y comunicadores"
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Víctor Ábalos, hijos de José Luis Ábalos, ha estado en 'Código 10' este martes y ha hablado sobre varios temas que le salpican de pleno a su padre, José Luis Ábalos, además de reaccionado a la entrevista en exclusiva de Andrea de la Torre en el programa de Cuatro. Y, cómo no, nos ha dejado alguna que otra revelación que no ha pasado para nada desapercibida.
Después de decir Andrea de la Torre que Santos Cerdán es el "cerebro de la campaña que ha sufrido Ábalos", Víctor Ábalos ha apuntado que nada se hace sin que el presidente haya dado el visto bueno: "No creo que Santos haya sido la persona que haya traicionado a mi padre. Creo que hay muchas personas... aquí hay una comunión muy importante entre filtradores y comunicadores".
"Marlaska y Bolaños traicionaron a mi padre"
"Ha habido muchas personas que han traicionado a mi padre. Santos habló con la prensa, pero hay otras más sorprendentes todavía", ha dicho, tras lo que ha comenzado a dar nombres. En primer lugar ha mostrado su sorpresa con la agenda de Zapatero: "Me sorprende que tenga reuniones con todo el entorno de mi padre. Sobre todo, con presidentes de empresas públicas, como Isabel Pardo de Vera".
Víctor Ábalos ha mencionado al Ministerio de Transportes, de Justicia, de Residencia y de Interior: "Marlaska y Bolaños traicionaron a mi padre", ha dicho un Víctor que afirma con la cabeza ante la pregunta de Nacho Abad sobre si ambos ministros "le tendieron una emboscada". No obstante, Víctor Ábalos matiza: "Bolaños filtraba y Marlaska no hacía nada... lleva muchos años sin hacer nada".