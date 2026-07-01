Código 10 01 JUL 2026 - 00:35h.

Soraya Rodríguez y Fernando Carrera chocan en 'Código 10' por José Bono y sus supuestas empresas en República Dominicana: el momento

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Según varias informaciones, al parecer Bono -el que fuera presidente de Castilla-La Mancha durante más de veinte años- habría constituido varias sociedades en la República Dominicana tras obtener la nacionalidad de ese país en 2020. Un tema que ha salido a debate durante el programa de 'Código 10' de este martes y que ha generado más de un momento de tensión en plató.

Todo ha ocurrido cuando Nacho Abad le ha dado paso a Soraya Rodríguez, colaboradora habitual del programa de Cuatro, preguntándole que en caso de que Bono tenga empresas en República Dominicana, "¿esas empresas deben declarar su patrimonio en España?". "El patrimonio lo haría aquí, pero las empresas tibutarían allí", ha señalado la abogada y política española.

Además, Soraya ha apuntado que "la política en relación a la utilización de las bases de la UE ha sido una política europea. Lo mismo que ha hecho aquí Pedro Sánchez en relación a la guerra...", en aparente referencia a la política de apoyo del Gobierno a Ucrania tras la invasión rusa.

Crece la tensión en el plató de 'Código 10'

En ese momento, Fernando Carrera, ex del PSC, ha mostrado su desacuerdo con que sea igual: "No hombre". "Como tienes tendencia a cortarme siempre, ahora me apetecía hacerlo a mí", ha dicho este, muy cabreado ante los reproches de Soraya Martínez.

"Me parece una barbaridad comparar a Pedro Sánchez con el resto de la Unión Europea... hombre", ha añadido el ex del PSC. "Hay enormes dificultades para poder expresar lo que quería. La política de utilización de bases es europea, por lo que no creo que estas investigaciones internacionales tengan el objetivo de señalar a personas españolas. Aparecen nombres y lo tenemos que tener en cuenta", ha concluido Soraya Martínez.