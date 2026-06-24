'Código 10' localiza a Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, tras su imputación por el 'caso Plus Ultra'
La persona de máxima confianza del expresidente mantiene su silencio ante el programa
Las penas a las que se podría enfrentar Zapatero por los delitos ligados al hallazgo de las joyas: "Si fuese condenado, iría a prisión"
'Código 10', en Mediaset Infinity
Un equipo de 'Código 10' ha localizado a Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La persona de máxima confianza del exlíder socialista ha sido captada justo cuando el juez Calama le investiga como una "pieza operativa esencial" en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Alcázar mantiene su silencio como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. La reportera del programa le pregunta por su imputación, pero en ningún momento planea responder.
El papel clave de Gertrudis en la presunta trama
Tal y como detalla el magistrado que investiga la causa, Gertrudis Alcázar habría ejercido un papel clave en la presunta trama. Ella estaría "en un tercer nivel" y, según el auto judicial, la secretaria de Zapatero se encargaba principalmente de elaborar facturas.
En todo momento, el expresidente del Gobierno ha salido en su defensa y ha calificado de "excelente persona" y "trabajadora" a Gertrudis Alcázar, con la que lleva más de 25 años manteniendo un vínculo profesional.