Miguel Salazar Madrid, 24 JUN 2026 - 02:55h.

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Un equipo de 'Código 10' ha localizado a Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La persona de máxima confianza del exlíder socialista ha sido captada justo cuando el juez Calama le investiga como una "pieza operativa esencial" en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Alcázar mantiene su silencio como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. La reportera del programa le pregunta por su imputación, pero en ningún momento planea responder.

El papel clave de Gertrudis en la presunta trama

Tal y como detalla el magistrado que investiga la causa, Gertrudis Alcázar habría ejercido un papel clave en la presunta trama. Ella estaría "en un tercer nivel" y, según el auto judicial, la secretaria de Zapatero se encargaba principalmente de elaborar facturas.

En todo momento, el expresidente del Gobierno ha salido en su defensa y ha calificado de "excelente persona" y "trabajadora" a Gertrudis Alcázar, con la que lleva más de 25 años manteniendo un vínculo profesional.