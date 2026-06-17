Miguel Salazar Madrid, 17 JUN 2026 - 01:15h.

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El pasado mes de mayo el juez Calama imputaba a José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de tráficos de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental en el caso del rescate de 'Plus Ultra'. Sin embargo, tras hallar la UDEF unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros, el magistrado de la Audiencia Nacional abrió una pieza aparte contra él por los delitos contra la Hacienda Pública y por contrabando.

En una semana clave para el expresidente, donde ejerce su derecho a defensa ante el juez, se pone sobre la mesa la posible condena que pueda recibir el expresidente socialista. Recordemos que es la primera vez que un exlíder del Ejecutivo es investigado en la historia de la democracia española.

¿Es probable su entrada en prisión?

El magistrado Fernando Portillo desvela en 'Código 10' la cantidad de años que podría estar en la cárcel. "Con estos delitos solo podremos hablar de una pena aproximada de10 años de prisión. Hay que tener en cuenta que normalmente no se hace una suma aritmética, estamos hablando de los márgenes superiores de un delito", expresa.

"Si fuese condenado, iría a prisión", agrega Portillo. Al parecer, no se podría librar de la cárcel porque la pena mínima por esos delitos es de 2 años y un día en prisión.