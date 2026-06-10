Miguel Salazar Madrid, 10 JUN 2026 - 01:35h.

Compartir







Elma Saiz, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aseguró que "no conocía" a Leire Díez y que "no tiene nada que ver" con el Partido Socialista. Sin embargo, hay unos mensajes que desmontarían sus declaraciones y que por lo tanto demuestran que exsite cierta sintonía con la presunta fontanera de la formación.

El 7 de junio de 2022 se produce un intercambio de mensajes entre Saiz y Díez cuando esta ocupa la jefatura del área de relaciones institucionales de Correos. La minstra, por su parte, era en aquél momento consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno de Navarra.

El motivo por el que Leire Díez contactó con Elma Saiz

La exmilitante socialista le habla por WhatsApp para enviarle un documento que han firmado con Agencia Tributaria Gallega. 'Estoy justo ahora con el dirmd hablando de esto. Te digo algo enseguida', le contesta Saiz.

La mujer del exjefe de gabinete de Sánchez se refiere a la exmilitante socialista como 'mi muy querida Leire'

Pero hay más altos cargos del PSOE que tuvieron contacto con la supuesta fontanera de la formación. El 11 de diciembre de 2023 se produce una conversación entre Maritcha Ruiz Mateos, exdirectora de Comunicación del PSOE, y Díez que denota una cercanñia. La primera le habla para decirle que "la tiene olvidada". 'No, de verdad, estoy en Salamanca. Me he caído del bahúl de la Piquer. El martes que viene por la tarde.. ¿cómo lo tienes? o comemos', le propone Leire Díez como ha podido saber 'Código 10'.

También Isaura Leal, mujer de Juan Manuel Serrano -exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos-, habría tenido contacto con la exmilitante socialista. Leire Díez le felicitó por su cumpleaños el 6 de abril de 2022 y Leal decide contestarle con un mensaje lleno de cariño. 'Muchas gracias, mi muy querida Leire. Aquí estamos un año más encima, seguimos remando en el mismo barco', le lanza.