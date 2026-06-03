Miguel Salazar Madrid, 03 JUN 2026 - 00:12h.

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El mismo día en que Pedro Sánchez mandó una carta a la ciudadanía tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias, se cree que las cloacas del PSOE empezaron a mover hilos para conseguir información confidencial de fiscales y jueces que llevan las causas que cercan al partido. Así se desglosa del sumario del 'caso Leire', donde el juez Pedraz asegura que ese 24 de abril podría ser "el inicio de la activación" de un caso que confluye en la presunta fontanera socialista.

Una periodista se puso en contacto con ella. 'Leyre, necesito que hables con Cerdán por lo de Pedro Sánchez. Tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez de Manos Limpias, el PP y la comisaría general de información', le dice a través de unos mensajes de WhatsApp a los que hemos podido acceder en 'Código 10'.

Leire Díez explica que esa periodista les conovcó "a una reunión" en la que estuvieron presentes "unas 6 o 7 personas". La exmilitante del PSOE avisó de inmediato a Vicente Fernández, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. 'Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente', le traslada.

La presunta fontanera denuncia así que fue "el inicio de la presecución" por parte de lo que ella denomina "policía patriótica". "Me detienen para conseguir la información que tengo. Van a por el PSOE, a por Pedro Sánchez", denuncia.