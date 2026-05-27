Miguel Salazar Madrid, 27 MAY 2026 - 02:23h.

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La secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha hecho unas declaraciones en el Congreso de los Diputados sobre la okupación que han generado polémica entre víctimas del problema. "Hay que darle una patada a una vivienda vacía de un banco y meterse dentro porque por encima de los bancos y de la propiedad privada, está la gente que tiene derecho a una vivienda", lanzó Belarra.

Rosa María Ortiz es víctima de inquiokupación desde hace un año y medio. No recibe los pagos del aquiler de su inquilino y, además, asume ella el coste de los gastos de los suministros y de la comunidad de vecinos. Las palabras de Ione Belarra no le han sentado nada bien, como hemos podido ver en 'Código 10'.

Pablo Fernández asegura que Belarra se refería a "un caso excepcional"

"Está hablando desde un Congreso, parece que está dando una orden casi para cometer una ilegalidad", dice muy indignada Rosa María Ortiz. La invitada cree así que los propietarios tienen "la culpa de todo". Y pone un ejemplo. "Si [el inquilino] se rompe la pierna, mandan a la cárcel al propietario", expresa en el programa de Cuatro.

`Pablo Fernández, secretario de Organización de Unidas Podemos, ha matizado la forma en la que se han acogido las declaraciones de su compañera de partido. "Es un caso excepcional", dice refiriéndose a que se dirigía a las propiedades "que no sean de un particular, sino de un banco".