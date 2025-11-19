Código 10 Madrid, 19 NOV 2025 - 01:05h.

Josefina ha explotado en directo al recordar su dura historia con su examiga e inquiokupa

La explosión de alegría de Josefina tras recuperar su casa okupada en Vitoria: "Nacho, ¡tengo las llaves!"

Compartir







Josefina no ha podido evitar las lágrimas en 'Código 10' al recordar el calvario que sufrió con Jamila, una mujer con la que empezó una relación de amistad para intentar que le arrendase una habitación de su casa. Esta última terminó expulsando a la propia dueña de la vivienda cambiando la cerradura, por lo que Josefina tuvo que vivir en una habitación social.

Tras conseguir que la justicia actúe, Jamila fue desahuciada de la habitación. En ese momento rompió su silencio y acusó a la propietaria de mentir, pero ya era tarde. Aun así, la rabia seguía presentes en Jamila y, por eso, ha decidido denunciar ahora a Josefina por exponerla en redes sociales.

La mujer publicaba vídeos que se hacían viral mostrando la identidad de la que tilda como "ladrona" o "delincuente". "Esta desgraciada me sacó 10 años de vida. Lo que mas me dolió fue el engaño, cómo me supo llevar a su terreno y yo me la creí, creí que era mi amiga", lamenta con emoción a flor de piel en directo.

Josefina no puede ocultar su frustración al acordarse de Jamila, quien se la declaró como persona "vulnerable". Después de sus lágrimas, la mujer se ha visto con fuerzas de lanzar dos mensajes en el programa de Cuatro.

El brutal alegato de Josefina

Por un lado, Josefina se ha dirigido directamente a Jamila. "Cada vez que me hagas hablar, donde te vea te voy a colgar en las redes, porque no se puede ser una delincuente y que nadie te conozca", comparte. La mujer pide "ponerle cara" a los "delincuentes". Pero además, Josefina ha hecho un alegato para luchar contra la okupación.

"Desde aquí me ofrezco a ir como voluntaria a cualquier parte de España a acompañar a los propietarios y poner un cartel bien grande como hice yo y avergonzarlos", proclama.