Miguel Barroso 22 OCT 2025 - 13:47h.

La propietaria se ha emocionado en directo en 'En boca de todos' tras conseguir echar a la okupa de su vivienda

La terrible situación de Josefina al tener de okupa a su examiga: "Vivo en una habitación social y ella está de vacaciones"

Josefina, una vecina de Vitoria, lleva meses envuelta en una situación muy complicada por culpa de una examiga que se ha convertido en la okupa de su casa. Sin embargo, tras más de tres años y de tener que vivir en una especie de garaje, Josefina por fin ha recuperado su casa.

En referencia a la okupa que estaba en casa de Josefina, hace unas semanas, un equipo de 'En boca de todos' que se desplazó hasta allí, pudo comprobar lo problemática que era esta okupa, viviendo un encontronazo con ella.

"Se ha puesto muy violenta y se podría decir que nos ha llegado a agredir en algún momento, incluso ha dado un golpe a la cámara porque no quería responder a ninguna de nuestras preguntas", explicaba Clara Murillo, reportera del programa.

Josefina recupera su casa

Después de meses de litigios legales, este miércoles se ha producido el desahucio de la okupa que estaba dentro de la casa de Josefina. La policía llegaba alrededor de las 12 de la mañana y sacaba a la okupa. 'En boca de todos' ha conectado en directo con Josefina para descubrir su reacción tras haber conseguido su objetivo.

"Nacho, ¡tengo las llaves de mi casa! la justicia tarda, pero llega. Además, tengo un buen abogado que me cogió de la mano y nunca me soltó", decía Josefina, a gritos y con una sonrisa de oreja a oreja, tras haber recuperar las llaves de su casa okupada.

A continuación y tras estas imágenes, Nacho Abad felicitaba a Josefina: "Qué bien, enhorabuena, enséñame las llaves".