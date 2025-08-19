La terrible situación de Josefina al tener de okupa a su examiga

Alberto Samperio 19 AGO 2025 - 12:22h.

La que fuese amiga de Josefina le ha invadido la casa junto con otras seis personas

Josefina, una vecina de Vitoria, se ha visto envuelta en una situación muy complicada durante tres años por culpa de una examiga que se ha convertido en la okupa de su casa. La mujer ha denunciado a través de sus redes sociales lo que está viviendo y ha grabado a la okupa subiendo el vídeo a internet.

"¡Lárgate de mi casa muerta de hambre! ¡Esta es la sinvergüenza que está de okupa en mi casa! ¡Yo lucho por mi casa y moriré luchando por mi casa!", decía Josefina en el vídeo mientras la invasora de su casa se reía de ella. Y esto no es todo, la okupa ha vendido sus joyas de oro, ha cambiado la cerradura y se ha empadronado en su casa con seis personas más, a pesar de que Josefina tiene ya dos sentencias a su favor.

La vecina de Vitoria se ha desmoronado en directo cuando el programa le ha preguntado por los problemas con su okupa: "Yo estoy viviendo en una habitación que me dio la trabajadora social y ella se ha comprado un buen coche y está de vacaciones. Está ingresando 4 mil euros al mes".

Además, Josefina ha contado que llegó a vivir un tiempo en el trastero: "Tengo allí la cama todavía". La vecina de la provincia de Álava antes de cortar la conexión le ha enviado un mensaje a Irene Montero: "Le mandaría un recadito muy sano. Le diría que ya que no hay okupas que venga a sacar la mía y que la lleve para su casa".