Cristina Cifuentes entiende la reacción de María Guardiola y, al dar sus argumentos, Jorge Calabrés coincide

El robo de 124 votos en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, municipio de Badajoz, ha llevado a la presidenta de Extremadura a alentar un supuesto pucherazo electoral pues este suceso se ha producido apenas unos días antes de votar en las elecciones de la comunidad.

"Se está robando la democracia delante de nuestros ojos", aseguraba en un vídeo en redes sociales María Guardiola, un discurso que ha sido ampliamente criticado. Sin embargo, Cristina Cifuentes ha salido en su defensa en el plató de 'Todo es mentira'. La opinión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha sido alabada por el colaborador y periodista, Jorge Calabrés.

Jorge Calabrés alaba la opinión de Cristina Cifuentes

La colaboradora comienza asegurando que el discurso de María Guardiola "nada tiene que ver con la realidad". Y es que el robo de los votos le parece "un tema bastante absurdo y sacado de contexto por parte de todos".

Aunque reconoce que no es "nada del otro mundo pensar de entrada que esto puede ser una cosa preparada u organizada", lo cierto es que la Guardia Civil ha explicado que la hipótesis que manejan es que se trata de una banda de robos que ya habían realizado asaltos en otros establecimientos, señala.

Sin embargo, insiste: "La reacción inicial puede ser un poco sobreactuada porque están en campaña electoral, pero entra dentro de lo normal porque yo estoy convencida de que si esto pasa a la inversa, Gobierno del Partido Popular en una Comunidad Autónoma que tenga elecciones gobernadas por el PSOE, hubiera tenido una reacción muy parecida. Creo que se le está dando una importancia muy desmesurada".

Además, a Cristina Cifuentes le parece que "está bien" que se pida que se extremen las precauciones en futuras elecciones para que la gente que vota por correo tenga toda la seguridad y toda la tranquilidad de que su voto se va a tramitar con normalidad. "Pedir garantías a mí no me parece que sea en ningún caso cuestionar", añade.

Por último, critica la actuación de Óscar Puente en redes sociales donde "al más puro estilo gañanísmo", ha insultado a María Guardiola llamándole estúpida e indecente: "Eso no es permisible. Yo entiendo y concluyo que el Partido Socialista esté muy nervioso porque presentan a un candidato que está procesado y va a ser juzgado por un grave delito dentro de unos meses. Entonces es lógico".

Jorge Calabrés, por su parte, reacciona a las palabras de Cristina Cifuentes: "Bueno, es el discurso con más sentido común que he escuchado en los últimos dos días".