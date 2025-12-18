Lara Guerra 18 DIC 2025 - 19:41h.

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, comparece en 'Todo es mentira' tras ser denunciado por acoso sexual

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que negara tajantemente las presuntas presiones a una exconcejal y asesora con el fin de tratar de encubrir un presunto caso de acoso sexual denunciado por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo.

En primer lugar, el alcalde de Algeciras explica que "pedí a mi abogado que publicase la rectificación y lo mandé a través de burofax, sino me iba al juzgado, a pesar de saber que irte a un juzgado con todos los medios, es mucho tiempo y es difícil. El daño no te lo quita absolutamente nadie ¿Por qué no han salido las personas? ¿Por qué no han salido las mujeres? ¿Por qué el Partido Socialista no ha llevado a ninguna mujer? Estos whatsapps los tenían antes de las elecciones. Suena mal. ¿Por qué el PSOE en octubre del año pasado dijo que iba a hacer una denuncia con este tema y salieron mis compañeras a desmentirlo, en febrero se preguntó por la denuncia y no lo tenían".

Asimismo, el alcalde de Algeciras explica que "han esperado para sacarlo en diciembre y fíjate Risto, sé que esto es farragoso, esa misma noche desaparecen las ruedas de prensa en la web del PSOE; qué curioso. En esas ruedas es donde decían que iban a llevarme a mi al Tribunal. Supongo que se están liberando de pruebas, pero yo si les tengo en el juzgado. Lo fue el 16 de julio cuando mi abogado presentó la denuncia, el 10 de septiembre se admitió en el juzgado. Se hizo el acto previo a la conciliación, que es forzado a hacerlo antes de seguir con el trámite el 10 de diciembre, hace nada y ellos no se presentaron. Voy a seguir llevándolo".

Además, José Ignacio confiesa que "yo he dicho muy claramente que voy a llevar al juzgado a cualquiera que intente hacerme daño. Si se buscan testigos falsos que el perjuro es muy grave, cuidado con hacer esto. Mi excompañera Laura me mandó un correo, que después me hizo manuscrito y que yo he mandado a los medios. Fue el tres de octubre del 2023. Al parecer estuvieron reunidos con ella porque el POSE estaba apretando con el sinvivir. Hay un audio que está fragmentado y no está al completo. Quién lo tenga que lo ponga entero para entender como trataban de encajarlo todo y utilizaban tal vez palabras para ordenar las ideas para poder presentar el resumen de los folios que me mandó".

Risto Mejide lanza una tajante pregunta al alcalde: "Si es inocente ¿Por qué dimite?"

Por otro lado, Risto Mejide le lanza una tajante pregunta: "Si es inocente ¿Por qué dimite?", a lo que el alcalde responde que "está siendo un auténtico tsunami. Yo no quiero que le hagan daño a mi partido, 40 años militando. Desde que terminé medicina. Si yo me aparto de esto se hace menos daño a mi partido".

Además, J.Ignacio asegura que "nadie en el PP me ha pedido que dimita. Presenté mi dimisión y en el Senado pedí pasar al grupo no adscrito porque quiero seguir trabajando en la defensa del campo de Gibraltar y creo que desde allí puedo ayudarme también. La gente piensa que es porque me llevo dos sueldos...nunca ha habido dos sueldos".

Por otro lado, Risto Mejide le cuenta la información exclusiva que les ha llegado de Diario Público: "Nos dicen que a través de una persona directa, que pidió a Ana Pardo rectificar y esta le contesto que le diese una entrevista pero, usted declinó la invitación". Ante esto, Landaluce responde que "he salido ahora porque no tengo más remedio...¿A qué voy a salir yo para hablar de este tema tan duro? Me arrepiento de no dar una entrevista porque pensé que daba más bombo y platillo. Me he equivocado, tendría que haber salido". Por último, asegura que "yo no he recibido ninguna denuncia por acoso sexual"