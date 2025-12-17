Xosé Carlos Valcárcel niega haber llevado a cabo acoso laboral y explica por qué cree que ha recibido esta denuncia: así ha reaccionado Risto

El alcalde de Barbadá en Ourense, Xosé Carlos Valcárcel, se niega a dimitir como regidor y diputado provincial a pesar de que su partido, el PSOE, se lo haya pedido tras haber sido denunciado por presunto acoso laboral. En su lugar, el socialista ha solicitado la baja del partido. En 'Todo es mentira' reciben al político para descubrir qué ha sucedido y, al escuchar atentamente sus explicaciones, Risto Mejide llega a una conclusión.

Los antecedentes señalan por qué "no tiene consistencia" la denuncia

Xosé Carlos Valcárcel asegura en el programa que su denuncia "no tiene consistencia" y para argumentarlo primero da cuenta de los antecedentes. Y es que en agosto de 2024, una concejala le trasladó a otra que estaba sufriendo acoso laboral por parte de un compañero. Ésta, a su vez, se lo traslada a la Teniente de Alcalde, siendo ella quien finalmente le cuenta qué estaba sucediendo.

Es en este momento cuando el alcalde se reúne con la víctima, a quien le pide las pruebas que pueda aportar para demostrar ese presunto acoso laboral. A los pocos días, tiene una reunión con el presunto acosador a quien le solicita que dimita, una solicitud que acepta y todo esto en un plazo de 10 a 15 días.

Esa misma víctima es quien ahora ha presentado una denuncia contra él, o eso es lo que el alcalde cree, y lo hace presuntamente "en represalia por haber denunciado ese acoso sexual, ahora está sufriendo acoso laboral por su parte", señala Risto Mejide. Sin embargo, a día de hoy, Xosé Carlos Valcárcel asegura que sigue sin tener constancia del contenido de la denuncia.

Los motivos por los que "no hay solidez en relación al acoso laboral"

Según cuenta, el lunes por la noche le llamó el secretario provincial para darle cuenta de que le habían interpuesto una denuncia "sin darme más datos". El martes le vuelve a llamar para preguntarle por más información, pero éste se niega.

"Cuál es mi sorpresa cuando me llama un medio de comunicación y me dice que la denuncia es por acoso laboral. Es decir, un medio de comunicación antes de tener yo conocimiento de la causa ya lo sabe y me dice que le llegó de una instancia superior", señala.

Por lo tanto, confiesa: "La identidad de la denunciante no la sé". Sin embargo, sospecha quién es por los datos que le da ese medio de comunicación. Por lo que, considera: "No hay solidez en relación al acoso laboral".

Además, "esto surge a raíz de que solicité el jueves de la semana pasada en un comunicado, que yo firmé, que el partido sin mencionar nombres, ni personas, tenía que actuar con contundencia y rapidez en estos casos", apunta, en parte porque sabe a través de los medios de comunicación que Besteiro era conocedor del caso de José Tomé desde hacía dos meses y no se hizo nada al respecto.

La reacción de Susana Díaz y Risto Mejide

Susana Díaz aprovecha para hacer una puntualización pues no es lo mismo los casos de acoso sexual que se venían denunciando dentro del PSOE en los últimos días, a este caso: "Es muy grave pero no es el acoso sexual hacia las mujeres". En cuanto a si es o no un ajuste de cuentas de Besteiro, responde: "Haríamos mucho daño a la organización".

"Estamos hablando de que, en el caso de que hubiera un caso de acoso laboral, se está vulnerando el derecho a la defensa de este señor porque no sabe ni quién le denuncia, ni por qué. Esto para empezar", reaccionar Risto Mejide.

Además, los hechos por los que presuntamente ha sido denunciado que fueron desavenencias como negar que regalase unos pintxos en un evento o que acudiese o no a un pleno no son para Risto Mejide motivos consistentes: "Me parece que acoso laboral es algo bastante más serio que esto".