En 'Todo es mentira' descubren cómo ha recibido la noticia Juan Lobato sobre la dimisión de su compañero en el Senado

En plena oleada de denuncias por acoso sexual en el PSOE, la última dimisión que se conoce es la de Javier Izquierdo. El secretario de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Federal lo ha hecho a través de un comunicado en redes sociales en el que expone su renuncia como miembro de la CEF y como senador.

Su compañero en la Cámara Alta, Juan Lobato, interviene en 'Todo es mentira' donde, entre otras cosas, explica cómo ha recibido esta inesperada noticia y da su opinión sobre qué medidas tiene que tomar el partido para parar los casos de acoso en su partido.

Así ha sido la reacción de Juan Lobato a la dimisión de su compañero

Juan Lobato da 'el beneficio de la duda' pues "él puso ese tweet ayer informando de que dimitía pero tampoco hemos tenido más información como son datos reservados y como Ferraz tampoco da información por razones obvias de privacidad".

Aunque, si los medios de comunicación están en lo cierto y todo apunta a que se trata de un caso de agresión, el senador asegura: "Es un palo. Ya te digo que nos duele mucho a todos porque también son personas con las que hemos trabajado, con las que hemos hecho campañas electorales. Vamos, yo a Javier le conocía y se sentó a mi lado durante un tiempo en el Senado".

Sin embargo, esta noticia le hace reflexionar a Juan Lobato. "Tenemos mucho que aprender todos. Yo creo que esto es un tema de contárnoslo cada uno a nosotros mismos y analizar cada uno qué estamos haciendo para luchar contra esto y especialmente los hombres para darnos cuenta de lo que nos está pasando como hombres", señala.

¿Cree Juan Lobato en la regeneración de su partido?

Cuando le preguntan al senador si es posible regenerar la imagen actual del Gobierno con la actual Ejecutiva o si, por el contrario, considera que Sánchez debería pensar en asumir una remodelación del Gobierno, Juan Lobato responde sin pensárselo dos veces: "Margen para regenerar siempre. Hay que lanzar mensajes contundentes y claros y, sobre todo, con medidas concretas".

Al final, lo que "la gente necesita ya" es "concreción". Y, aunque una crisis de Gobierno también es una medida concreta, Juan Lobato apunta que debe ir acompañada de "respeto a la gente y medidas concretas". "Sin esos dos elementos es muy difícil, con la situación tan grave, que haya un poquito de credibilidad en la gente que está hasta el límite de saturación de todo lo que por desgracia estamos viendo", concluye el senador.