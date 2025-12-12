El enfrentamiento entre Alfonso Serrano y Pablo Fernández en 'En boca de todos'

Nacho Abad se dirige al PSOE con contundencia: "Gracias por encubrir el machismo, porque eso ha hecho que las mujeres estallen"

Compartir







En medio del revuelo generado en torno al PSOE por los nuevos registros que se están llevando a cabo en Correos y Hacienda por el 'Caso Fontanera', 'En boca de todos' conecta en directo con Alfonso Serrano, secretario general del PP de la Comunidad de Madrid. Durante su intervención ha tenido un sonado enfrentamiento con Pablo Fernández, portavoz de Podemos y colaborador del programa presentado por Nacho Abad.

Alfonso Serrano se encontraba comentando la situación actual del PSOE, que se enfrenta a varios escándalos de denuncias por acoso sexual (situación por la cual ha comparecido esta misma mañana Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE), cuando se ha encontrado con un comentario por parte de Pablo Fernández que no le ha gustado nada y que ha provocado un duro choque entre ambos.

El enfrentamiento entre Alfonso Serrano y Pablo Fernández en 'En boca de todos'

Ya desde el inicio de esta intervención, ha sido evidente la tensión entre ellos, pero una pregunta de Pablo a Alfonso ha hecho estallar al portavoz del PP: "Yo lo que me pregunto es que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid esté desmantelando a la sanidad pública regalándosela a empresas privadas atentando, porque, para mí, es terrorismo sanitario, contra los madrileños y las madrileñas". Y es que justamente la expresión "terrorismo sanitario" lo que no le ha gustado nada a Alfonso Serrano, que no ha dudado en responder a las palabras del colaborador.

Ante este giro de la conversación, Alfonso responde: "Me esperaba algo así. A mí lo que me pareces tú es un terrorista de tertuliano. Mira, Pablo, te lo voy a decir muy claramente porque no tengo ningún interés en tener una relación contigo. Me parece que eres gentuza. Que me acabas de decir lo de 'terrorismo sanitario' y te ofendes porque te digo 'gentuza'... vete a Parla, chaval. No tengo ningún interés en hablar contigo. Que te den, tío, que te den".

"Lo que hace la gentuza como tú es infravalorar el terrorismo en este país, pero qué voy a esperar de un tío que es amigo de Bildu", añade Serrano. Fernández, por su parte, hace un amago de abandonar el plató de 'En boca de todos' y Nacho Abad termina interviniendo para llamar la atención a Serrano por la expresión "que te den". Pero Serrano no da su brazo a torcer y no pide perdón por ese comentario: "Si me acusan de hacer algo tan grave como terrorista, le mando a freír espárragos". El desenlace de este enfrentamiento, en el vídeo.