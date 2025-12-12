El PSOE no denunciará a la Fiscalía pero ofrece su apoyo jurídico y psicológico a las mujeres

La secretaria de organización del PSOE dice que han expedientado a Antonio Hernández

El PSOE ha concluido en su informe sobre los presuntos casos de acoso del exdirigente Francisco Salazar que incurrió en una falta "muy grave" y también ha abierto expediente a su mano derecha en Moncloa, Antonio Hernández, pero no acudirá a la Fiscalía para presentar los casos. El partido ha asegurado que, aunque no ha recibido denuncia contra Javier Izquierdo, cree que no ha sido "claro" y le abre expediente.

Así lo ha anunciado la secretaria de Organización, Rebeca Torró, en una rueda de prensa este viernes en Ferraz para informar sobre las decisiones del partido tras concluir la investigación abierta sobre presuntos casos de acoso sexual.

La 'número tres' del PSOE ha asegurado que las mujeres que quieran llevar su caso a los tribunales contarán con todo el respaldo jurídico para ello y les ofrecerán ayuda psicológica. No obstante ha indicado que también respetan a la que prefieren no acudir a la vía jurisdiccional.

La dimisión de Javier Izquierdo

La secretaria de Organización también ha afirmado que el partido no ha recibido ninguna denuncia contra el ya exmiembro de la Ejecutiva Federal, Javier Izquierdo, pero considera que no fue "claro" a la hora de presentar su renuncia y le abrirá una expediente de oficio para esclarecer los hechos.

Torró le ha recriminado que esgrimiera "motivos personales y familiares" y que después, varios medios de comunicación apuntasen a una nueva denuncia por acoso sexual. "Renuncia a sus órganos de manera voluntaria atribuyendo a unos motivos, luego vemos en los medios de comunicación lo que aparece, yo creo que podría haber sido más claro", ha señalado.

Por tanto, ha decidido "como secretaria de organización" abrirle un expediente informativo "de oficio, sin denuncia", para esclarecer los hechos.