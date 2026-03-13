El grifo de Ormuz no está cerrado del todo: Irán tiene la llave del petróleo

Beatriz Benayas 13 MAR 2026 - 22:38h.

Irán el país que decide qué barcos pasan por el estrecho de Ormuz

Hay países del Golfo que están consiguiendo sacar parte de la producción por desvíos alternativos.

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Lo cierto es que a esta hora no es Estados Unidos, sino Irán el país que decide qué barcos pasan por el estrecho de Ormuz. Teherán ha autorizado hoy permiso de paso a un carguero turco, según el ministro de transportes de Turquía. Este país sigue negociando con Irán para que deje salir a otros 14 barcos varados en el golfo. Otra información que deja patente quién manda en Ormuz es la que ofrece esta tarde el Financial Times. Según este diario, Francia e Italia están negociando con los iraniés para que deje pasar sus buques por esta vía marítima clave en el comercio internacional de petróleo y gas, algo que Italia ha desmentido.

A pesar del tapón en ese estrecho, el precio del petróleo se mantiene casi clavado en torno a los 100 dólares, no baja pero tampoco sube mucho. Y es porque el tapón no es total. Hay países del Golfo que están consiguiendo sacar parte de la producción por desvíos alternativos.

Antes de la guerra, por Ormuz salía todos los días una quinta parte del petróleo mundial. Con el conflicto, los países al fondo del Golfo, Irak y Kuwait, se han visto forzados a dejar de bombear un 70% del petróleo. No pueden sacarlo. Sin embargo, Irán, Arabia Saudí y Emiratos, sí.

Así está el tráfico de petroleros hoy. Arabia Saudí está desviando parte de lo que sacaba por Ormuz, 5 millones de barriles diarios, a través de ese oleoducto al Mar Rojo. Esta hilera de buques procedentes de Asia van directos a cargar para luego bajar o subir por Suez. Lo mismo está haciendo Emiratos con otro millón y medio de barriles que salen ya fuera del Estrecho. Entre los dos siguen sacando un tercio de lo que antes salía por Ormuz. Eso está impidiendo que el petróleo se dispare más y eso que Irán sí sigue sacando su crudo por Ormuz y deja pasar a quien quiere. Y ojo porque sus aliados hutíes podrían alterar el paso alternativo del mar rojo ahí. Irán tiene la llave del petróleo.