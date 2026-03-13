El levantamiento de las sanciones a Rusia y el aumento de reservas no frena la escalada del petróleo

Cristina Montalvo 13 MAR 2026 - 15:10h.

España sigue siendo uno de los países europeos más baratos para repostar

La guerra de Irán provoca el uso de las reservas estratégicas de petróleo: qué son y cuántas veces se tomó esta medida

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El precio de los combustibles sigue imparable. Un depósito de 50 litros de gasolina cuesta hoy 84 euros, 10 euros más que cuando comenzaran los bombardeos. Más ha subido el gasoil. 90 euros cuesta hoy llenar el depósito. Son 18 euros y medio más.

Aun así, España sigue siendo uno de los países europeos más baratos para repostar. Si nos centramos en la gasolina y comparamos el precio con otras grandes economías vemos que es más barata aunque somos junto a Alemania el país donde más ha subido el precio. Ha subido incluso por encima de la media de la eurozona.

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En Alemania el litro cuesta 2,07 euros, un 9,90% más. En España, 1,60 euros el litro, una subida del 7,6%. En italia, el litro cuesta ya 1,74 euros, pero la subida ha sido menor, del 4,48%, mientras que en Francia la subida ha sido del 4,8% hasta 1,84 euros el litro. La media de la eurozona es de 1,83 euros el litro, con una subida del 6,72% de media.

Pese a todo sigue siendo el petróleo lo que mantiene la tensión en los mercados energéticos a pesar de las medidas puestas en marcha para tratar de aliviar los precios. La última, es el levantamiento de Estados Unidos de las sanciones al petróleo ruso, que no ha tenido de momento un efecto significativo en el precio del barril que sigue en el entorno de los 100 dólares. No se ha movido de ese nivel ni con el anuncio de la mayor liberación de reservas de crudo de la historia, el miércoles, ni con las amenazas de ayer del nuevo lider iraní.

Y es que el mercado está tomando estas decisiones como parches temporales para ganar tiempo, pero apuesta porque la guerra se va a prolongar. Por eso los precios se mantienen altos, no caen, de hecho, solo han bajado con fuerza cuando Trump dijo que el conflicto estaba a punto de acabar o cuando se apuntó a que un barco había sido escoltado por el estrecho de Ormuz.

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Porque son esos 33 kilómetros los que siguen siendo la clave de la crisis. La agencia internacional de la energía ya ha advertido que reanudar el tránsito a través del Estrecho es lo unico que realmente puede restablecer la estabildiad de los flujos de petróleo y gas. Pero aun así, los operadores del mercado de crudo señalaban estos días que las paradas en la producción de crudo en los países del Golfo va a hacer que la normalidad tarde tiempo en volver al mercado incluso cuando el conflicto termine.

Así, que el impacto en los precios vamos a seguir notándolo y también en la inflación. Esta se mantuvo estable en febrero en España y este dato, del IPC en 2,3% es el último preguerra, ya no refleja la realidad de los precios que sufren los consumidores a estas alturas de marzo.

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De cuánto sea de pronunciada la subida va a depender de qué medidas de protección pongan en marcha el Gobierno y de cuándo se aprueben y entren en vigor. De momento, dos ministras han reiterado hoy que no hay fecha concreta. "Cuando sea oportuno", ha dicho la responsable de Hacienda, mientras la oposición les acusa de recaudar bajo el impacto de la guerra.