Pablo Fernández explica los motivos por los que Podemos decidió no acudir al Congreso durante la visita de León XIV y critica el contenido de su discurso

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El Papa León XIV, en su visita al Congreso de los Diputados, recibió una ovación de más de siete minutos. Durante su discurso, pidió “una renovación moral” e invitó a los legisladores a tener “altura de miras”, recordando que “toda decisión de las autoridades públicas afecta a personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse oír”.

Pablo Fernández, secretario de organización de Podemos, ha explicado en ‘Todo es mentira’ por qué su formación no estuvo presente en la visita del Papa al Congreso: “Nosotros creemos que los parlamentarios, en la sede de la soberanía nacional que es el Congreso de los Diputados, representan a los españoles y no al Espíritu Santo. Por eso no hemos ido. España es un Estado aconfesional y entendemos que el jefe de la Iglesia católica no tiene cabida en el Congreso, que es la sede de la soberanía nacional”.

Pablo Fernández: "Tampoco dijo nada sobre los abusos en la Iglesia, ni sobre los bebés robados"

Además, ha comentado su valoración del discurso de León XIV en el Congreso: “Tampoco hemos ido porque sabíamos lo que iba a pasar: el Santo Padre ha hecho un discurso en contra de derechos fundamentales como el derecho al aborto de las mujeres o el derecho a una muerte digna, ya que también se mostró en contra de la ley de la eutanasia”.

Por último, ha añadido qué le habría gustado escuchar en la intervención del Papa: “Tampoco dijo nada sobre los abusos en la Iglesia, ni sobre los bebés robados, ni sobre las atrocidades cometidas en el patronato de la mujer. Fue a Montserrat y tuvo una oportunidad de oro para pedir perdón por los enormes abusos en nuestro país, y no lo hizo”.